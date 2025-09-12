1 करोड़ का इनाम, शुगर पेशेंट, लाठी का सहारा... सरेंडर्ड गार्ड ने खोले थे एनकाउंटर में मारे गए मॉडेम बालकृष्ण के राज
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2918932
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

1 करोड़ का इनाम, शुगर पेशेंट, लाठी का सहारा... सरेंडर्ड गार्ड ने खोले थे एनकाउंटर में मारे गए मॉडेम बालकृष्ण के राज

Gariaband Encounter News: गरियाबंद में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद एक करोड़ के इनामी नक्सली समेत 10 नक्सलियों को मार गिराया है. गरियाबंद के एसपी ने इसकी पुष्टि की है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ में बड़ा एनकाउंटर
छत्तीसगढ़ में बड़ा एनकाउंटर

Chhattisgarh Anti Naxal Operation: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है. मैनपुर थाना क्षेत्र के मटाल पहाड़ी इलाके में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच गुरुवार को घंटों मुठभेड़ हुई. इस एनकाउंटर में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मोडेम बालकृष्ण समेत 10 नक्सली मारे गए हैं. गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने इसकी पुष्टि की है.

रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि सुरक्षाबलों की टीम सुबह से ही नक्सल विरोधी अभियान पर थी. इस दौरान जंगल में घात लगाए बैठे नक्सलियों से आमना-सामना हो गया और दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई. ऑपरेशन में एसटीएफ, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस के जवान शामिल थे. इलाके में आईईडी के खतरे को देखते हुए सर्चिंग अभियान फिलहाल रोका गया है और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है.

सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी
गरियाबंद पुलिस ने गुरुवार को मैनपुर के कुल्हाड़ी घाट से लगे पहाड़ी इलाके मटाल में संयुक्त ऑपरेशन चलाया. जहां पर सुबह से रुक-रुककर कई घंटे तक मुठभेड़ चली. एनकाउंटर में सेंट्रल कमेटी सदस्य मनोज उर्फ बालन्ना उर्फ मोडेम बालकृष्ण अपने 9 साथियों के साथ मारा गया. बालकृष्ण के पास ओडिशा राज्य कमेटी के सचिव की भी जिम्मेदारी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

पुख्ता सूचना के बाद ऑपरेशन
आपको बता दें 14 जनवरी को चलपती समेत 16 नक्सलियों के ढेर होने के बाद धमतरी, गरियाबंद और नुआपड़ा डिवीजन कमेटी को विस्तार करने की जिम्मेदारी बालकृष्ण को दी गई थी. यह सूचना पुलिस तक आ चुकी थी. बालकृष्ण की मौजूदगी की पुख्ता सूचना के बाद एसपी निखिल राखेचा ने संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया था.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "गरियाबंद" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gariaband newsAnti Naxal Operation

Trending news

gariaband news
1 करोड़ का इनाम, शुगर पेशेंट, लाठी का सहारा...सरेंडर्ड गार्ड ने खोले बालकृष्ण के राज
mp news
गरियाबंद में 1 करोड़ का इनामी नक्सली समेत 10 ढेर, लाड़ली बहनों को मिलेगी 28वीं किस्त
cm ladli behna yojana
आज आएगी लाड़ली बहना योजना की 28वीं किस्त, सीएम मोहन गैस सिलेंडर का भी भेजेंगे पैसा
census news
भारत में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, मध्य प्रदेश के तीन जिलों में होगा प्री टेस्ट
rajgarh news
महिला खाती है 50 रोटी, फिर भी लगती है भूख, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे बीमारी, जानिए
Chhattisgarh IPS Transfer
छत्तीसगढ़ में 6 IPS अधिकारियों का तबादला, देखिए किसे कौन-सी मिली जिम्मेदारी
murder case
बेवफाई के शक में गर्लफ्रेंड के सीने पर पेचकस से किए 51 वार, बॉयफ्रेंड को हुई उम्रकैद
Bhopal
आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल तो परेशान हुए पूर्व BJP नेता, जान देने की कोशिश की...
mp news
बैतूल में डॉक्टर का शर्मनाक चेहरा: बीएमओ ने मरीज को जड़े थप्पड़, Video वायरल
shajapur
किसानों से मिलने पहुंचे CM का अजब गजब बयान, बोले- कांग्रेस के लोगों को कुत्ते मुबारक
;