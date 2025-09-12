1 करोड़ का इनाम, शुगर पेशेंट, लाठी का सहारा... सरेंडर्ड गार्ड ने खोले थे एनकाउंटर में मारे गए मॉडेम बालकृष्ण के राज

Gariaband Encounter News: गरियाबंद में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद एक करोड़ के इनामी नक्सली समेत 10 नक्सलियों को मार गिराया है. गरियाबंद के एसपी ने इसकी पुष्टि की है.
Chhattisgarh Anti Naxal Operation: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है. मैनपुर थाना क्षेत्र के मटाल पहाड़ी इलाके में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच गुरुवार को घंटों मुठभेड़ हुई. इस एनकाउंटर में 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मोडेम बालकृष्ण समेत 10 नक्सली मारे गए हैं. गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा ने इसकी पुष्टि की है.
रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि सुरक्षाबलों की टीम सुबह से ही नक्सल विरोधी अभियान पर थी. इस दौरान जंगल में घात लगाए बैठे नक्सलियों से आमना-सामना हो गया और दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई. ऑपरेशन में एसटीएफ, सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस के जवान शामिल थे. इलाके में आईईडी के खतरे को देखते हुए सर्चिंग अभियान फिलहाल रोका गया है और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है.
सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी
गरियाबंद पुलिस ने गुरुवार को मैनपुर के कुल्हाड़ी घाट से लगे पहाड़ी इलाके मटाल में संयुक्त ऑपरेशन चलाया. जहां पर सुबह से रुक-रुककर कई घंटे तक मुठभेड़ चली. एनकाउंटर में सेंट्रल कमेटी सदस्य मनोज उर्फ बालन्ना उर्फ मोडेम बालकृष्ण अपने 9 साथियों के साथ मारा गया. बालकृष्ण के पास ओडिशा राज्य कमेटी के सचिव की भी जिम्मेदारी थी.
पुख्ता सूचना के बाद ऑपरेशन
आपको बता दें 14 जनवरी को चलपती समेत 16 नक्सलियों के ढेर होने के बाद धमतरी, गरियाबंद और नुआपड़ा डिवीजन कमेटी को विस्तार करने की जिम्मेदारी बालकृष्ण को दी गई थी. यह सूचना पुलिस तक आ चुकी थी. बालकृष्ण की मौजूदगी की पुख्ता सूचना के बाद एसपी निखिल राखेचा ने संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया था.
