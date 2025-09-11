Breaking News- गरियाबंद में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर, 1 करोड़ का इनामी नक्सली मोडेम बालकृष्ण ढेर

Police Naxal Encounter-छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है. मैनपुर के मटाल इलाके में ये मुठभेड़ जारी है. इस मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है. इस मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण के मारे जाने की भी खबर है, बालकृष्ण कोर कमेटी का मेंबर था. सीआरपीएफ E30 STF COBRA व जिला पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ चल रही है.

रेंज आईजी ने की पुष्टि

रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा ने बताया कि मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगल मे सुरक्षाकर्मी नक्सल विरोध अभियान पर थे, तभी उनका सामना नक्सिलयों से हो गया. दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई. जिसमें कई नक्सली मारे गए. उन्होंने कहा कि एसटीएफ, कोबरा और राज्य पुलिस के जवान इस अभियान में शामिल हैं. रुक-रुककर गोलीबारी अभी भी जारी है.

खबर में अपडेट जारी है....