छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में बिरयानी पर विवाद, पार्षदों ने की नॉन-वेज दुकानें बंद करने की मांग
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2910685
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhरायपुर

छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में बिरयानी पर विवाद, पार्षदों ने की नॉन-वेज दुकानें बंद करने की मांग

Gariaband News: छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाले राजिम नगर में इन दिनों  नॉन-वेज दुकानों को लेकर विवाद चल रहा है. नगर पार्षदों ने मांसाहारी बिरयानी दुकानों को बंद कराने के लिए नगर अध्यक्ष को आवेदन दिया है. उनका मानना है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रहीं हैं. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 06, 2025, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

gemini (सांकेतिक तस्वीर)
gemini (सांकेतिक तस्वीर)

गरियाबंद । छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाले धर्मनगरी राजिम नगर में इन दिनों नॉन-वेज की दुकानों का विरोध चल रहा है. रायपुर राजिम मुख्यमार्ग से लेकर पंडित सुन्दर लाल शर्मा चौक में स्थित मांसाहारी बिरयानी दुकानों को बंद कराने की मांग पार्षदों ने की है. पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष को आवेदन देकर धर्म नगरी में बीच बस स्टैंड संचालित नॉन वेज की दुकानों को बंद कराने की अपील की है.

राजिम नगर की महत्ता
दरअसल, राजिम नगर के वार्ड पार्षदों का कहना है, कि धर्म नगरी राजिम में देश भर से लोग पहुंचते है, श्रद्धालु अपनी आस्था से यहां आते हैं. लेकिन बस स्टैंड के सामने मांसाहार की दुकानें देखकर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचता है. पूर्व में भी शासन प्रशासन के द्वारा राजिम की महत्ता को देखते हुए, यहां शहर में स्थित शराब की दुकान और मांस मछली की दुकानों को शहर से बाहर किया गया है. किंतु फिर से शहर के बीचो बीच मुख्यमार्ग पर ये दुकानें खोल दी गई है, जिसे तत्काल बंद कराने की आवश्यकता है.

जानिए क्या बोले पंचायत अध्यक्ष
नगर पार्षदों द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष महेश यादव से आवेदन के माध्यम से अपील किया गया है कि धार्मिक स्थान होने के नाते इन दुकानों को यहां से बंद करा दें. साथ ही यह भी कहा है कि इन दुकानों को किसी और जगह ट्रांसफर कर दें. वहीं, इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष का भी कहना है, कि धार्मिक नगरी के तौर पर ही राजिम की पहचान है. ये पहचान बरकरार रहे. साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालु की आस्था पर भी ठेस न पहुंचे. जिसे देखते हुए जल्द इन दुकानों को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लेने की बात कही गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों कहते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग
छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी में तीन पवित्र नदियों- महानदी, पैरी और सोंढुर का संगम है. जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है. इस पवित्र संगम के नाते इसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज गया जाता है. इसके अलावा यहां पर कुंभ कल्प मेले का आयोजन भी होता है. 

रिपोर्ट- थानेश्वर साहू, जी मीडिया, गरियाबंद

ये भी पढ़ें- कोरबा में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से पुलिसकर्मियों के 3 बच्चों की मौत

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

GariabandRajim Nagar

Trending news

Gariaband
CG के प्रयागराज में बिरयानी पर विवाद,पार्षदों ने की नॉन-वेज दुकानें बंद करने की मांग
sheopur
चंबल में फिर एक्टिव हो गए डकैत?3 दिन में दूसरी बार लूटने की कोशिश;जान बचाकर भागे लोग
CG News
कोरबा में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से पुलिसकर्मियों के 3 बच्चों की मौत
Anuppur
ना चालान का डर, ना दुर्घटना का खतरा; MP के इस जिले में फ्री में हेलमेट दे रही पुलिस
mp news live update
आज किसानों के खाते में आएगा पैसा, जानिए कहां रहेंगे सीएम मोहन और विष्णुदेव साय
indore news
इंदौर में भारी बारिश का कहर, सितंबर में बरस रही आफत, 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी
MP Crime News
एक रिश्ता, तीन शादियां और एक खूनी प्रेम कहानी! 'मुन्नी' के फोन ने खोला खौफनाक राज
chhattisgarh news
अबूझमाड़ में एनकाउंटर,दंतेवाड़ा-नारायणपुर बॉर्डर पर नक्सली ढेर,जवानों ने घेरकर मार
ratlam
रतलाम के सबसे अमीर व्यक्ति, नेटवर्थ 12,00,00,00,000 रुपये; जानिए क्या करते हैं काम
mp news
पत्नी की तलाश में पैदल घूम रहे रिटायर्ड अफसर, बेटे संग लगा रहे पोस्टर, जानिए मामला
;