छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में बिरयानी पर विवाद, पार्षदों ने की नॉन-वेज दुकानें बंद करने की मांग

गरियाबंद । छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाले धर्मनगरी राजिम नगर में इन दिनों नॉन-वेज की दुकानों का विरोध चल रहा है. रायपुर राजिम मुख्यमार्ग से लेकर पंडित सुन्दर लाल शर्मा चौक में स्थित मांसाहारी बिरयानी दुकानों को बंद कराने की मांग पार्षदों ने की है. पार्षदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष को आवेदन देकर धर्म नगरी में बीच बस स्टैंड संचालित नॉन वेज की दुकानों को बंद कराने की अपील की है.

राजिम नगर की महत्ता

दरअसल, राजिम नगर के वार्ड पार्षदों का कहना है, कि धर्म नगरी राजिम में देश भर से लोग पहुंचते है, श्रद्धालु अपनी आस्था से यहां आते हैं. लेकिन बस स्टैंड के सामने मांसाहार की दुकानें देखकर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचता है. पूर्व में भी शासन प्रशासन के द्वारा राजिम की महत्ता को देखते हुए, यहां शहर में स्थित शराब की दुकान और मांस मछली की दुकानों को शहर से बाहर किया गया है. किंतु फिर से शहर के बीचो बीच मुख्यमार्ग पर ये दुकानें खोल दी गई है, जिसे तत्काल बंद कराने की आवश्यकता है.

जानिए क्या बोले पंचायत अध्यक्ष

नगर पार्षदों द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष महेश यादव से आवेदन के माध्यम से अपील किया गया है कि धार्मिक स्थान होने के नाते इन दुकानों को यहां से बंद करा दें. साथ ही यह भी कहा है कि इन दुकानों को किसी और जगह ट्रांसफर कर दें. वहीं, इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष का भी कहना है, कि धार्मिक नगरी के तौर पर ही राजिम की पहचान है. ये पहचान बरकरार रहे. साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालु की आस्था पर भी ठेस न पहुंचे. जिसे देखते हुए जल्द इन दुकानों को अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लेने की बात कही गई है.

क्यों कहते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग

छत्तीसगढ़ की धार्मिक नगरी में तीन पवित्र नदियों- महानदी, पैरी और सोंढुर का संगम है. जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है. इस पवित्र संगम के नाते इसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज गया जाता है. इसके अलावा यहां पर कुंभ कल्प मेले का आयोजन भी होता है.

रिपोर्ट- थानेश्वर साहू, जी मीडिया, गरियाबंद

