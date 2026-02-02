गरियाबंद में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, घरों और गाड़ियों में लगाई आग, 3-4 जवान घायल

Gariaband Violence News: गरियाबंद जिले के राजिम इलाके में स्थित दुधकैयां गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई है. विवाद तब शुरू हुआ जब एक समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने दूसरे समुदाय के सदस्यों के साथ मारपीट की.
Trending Photos
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले में राजिम के पास दुधकैयां गांव में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है. शुरुआती मारपीट के बाद मामला बढ़ गया, जिसके बाद बदले की भावना से कई घरों और गाड़ियों में आग लगा दी गई. स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. मौके पर फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस भी मौजूद हैं. गांव में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं. राजिम और फिंगेश्वर समेत कई आस-पास के पुलिस स्टेशनों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया है. प्रशासन स्थिति पर करीब से नज़र रख रहा है.
घरों और गाड़ियों में लगाई आग
रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना तब शुरू हुई जब एक समुदाय के आपराधिक तत्वों ने दूसरे समुदाय के सदस्यों के साथ मारपीट की. जैसे ही हमले की खबर पूरे गांव में फैली दूसरा समुदाय गुस्से में आ गया और हमला करने वालों के घरों पर हमला करके बदला लिया. विरोध प्रदर्शन जल्दी ही दंगों में बदल गया. गुस्साई भीड़ ने न सिर्फ घरों में तोड़फोड़ की, बल्कि कई घरों और खड़ी गाड़ियों में आग भी लगा दी. आगजनी की घटनाओं से गांव में दहशत का माहौल बन गया.
हिंसा की खबरें मिलते ही पुलिस और प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंच गए. स्थिति को काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. राजिम, फिंगेश्वर और आस-पास के दूसरे पुलिस स्टेशनों से भी अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है. आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी गांव में मौजूद हैं, और घायलों की मदद के लिए एंबुलेंस भी तैयार खड़ी हैं.
गांव में अब कैसी है स्थिति
बताया जा रहा है कि गरियाबंद ज़िले के दुतकैया गांव में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद अब हालात काबू में हैं. तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया है. हिंसा के दौरान दंगाइयों ने घरों में आग लगा दी थी, और अशांति को शांत करने की कोशिश में 3-4 पुलिस अधिकारी और कई ग्रामीण घायल हो गए. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शामिल समूहों में से एक के तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. प्रशासन शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार स्थिति पर नज़र रख रहा है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "गरियाबंद" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!