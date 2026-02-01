ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर, राजिम और रायपुर के बीच चलेंगी कुंभ मेला स्पेशल MEMU ट्रेनें, देखें नाम

Chhattisgarh News: माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाला राजिम कुंभ कल्प आज से शुरू होगा. श्रद्धालु सुबह से ही महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने के लिए राजिम पहुंच रहे हैं. 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले राजिम कुंभ कल्प का औपचारिक उद्घाटन आज शाम छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल की उपस्थिति में मुख्य मंच पर होगा. रेलवे प्रशासन ने भी इस भव्य कुंभ मेले (राजिम कुंभ कल्प) में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है. श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए रायपुर और राजिम के बीच 1 फरवरी से एक विशेष MEMU ट्रेन सेवा शुरू की गई है जो 15 फरवरी तक चलेगी.

देखें ट्रेन और टाइम

रेलवे ने दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं. ट्रेन नंबर 08755 रायपुर से सुबह 11:55 बजे चलेगी और दोपहर 1:20 बजे राजिम पहुंचेगी. वापसी में वही ट्रेन (08756) राजिम से दोपहर 2:00 बजे चलेगी और शाम 3:30 बजे रायपुर वापस आएगी. दूसरी सर्विस (08757) रायपुर से दोपहर 2:30 बजे चलेगी और वापसी यात्रा के लिए ट्रेन नंबर 08758 राजिम से रात 8:30 बजे चलेगी और रात 10:00 बजे रायपुर पहुंचेगी.

यहां रुकेगी ट्रेन

भक्तों की स्थानीय ज़रूरतों को देखते हुए यह स्पेशल MEMU ट्रेन पांच प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी: मंदिरहसौद, सीबीडी (नया रायपुर), केंद्री, अभनपुर और मानिकचोरी. इससे न सिर्फ़ रायपुर शहर बल्कि आस-पास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को भी सीधे कुंभ मेले की जगह तक पहुंचने में मदद मिलेगी. रेलवे की इस पहल से यात्रियों को महंगे बस किराए और सड़क पर ट्रैफिक जाम से काफ़ी राहत मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

मेले को लेकर खास तैयारियां

गरियाबंद राजिम कुंभ कल्प 2026 आज से 15 फरवरी तक चलेगा. नए मेला ग्राउंड में राजिम कुंभ की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं. राज्यपाल रमेश डेका और दूसरे मंत्री उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे. 15 दिनों तक मांस, मछली और शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी. बिजली, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाएगा. रात में बस सर्विस और तुरंत मेडिकल सुविधा मिलेगी. शाही स्नान के लिए नदी किनारे कड़ी सुरक्षा और बैरिकेडिंग की जाएगी. भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी. संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!