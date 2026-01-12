SDM साहब की 'अश्लील' मस्ती! डांसर्स के ठुमकों पर नोट लुटाना पड़ा भारी, हटाए गए पद से, 2 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड

Gariyaband Viral Video Controversy: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले में एक अश्लील ओपेरा डांस परफॉर्मेंस के दौरान पैसे उड़ाने के मामले में मैनपुर के SDM तुलसीदास मरकाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने SDM को उनके पद से हटाकर कलेक्ट्रेट से अटैच कर दिया है. इस घटना के सिलसिले में दो पुलिस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच के लिए एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई गई है, जो कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपेगी. प्रशासन ने इसे सरकारी आचरण नियमों का गंभीर उल्लंघन माना है.

अश्लील डांस पर नोट उड़ाते वीडियो वायरल

दरअसल, गरियाबंद में ऑर्केस्ट्रा डांसरों ने अश्लील डांस किया था. लड़कियां आधे-अधूरे कपड़ों में डांस कर रही थीं. इवेंट में मौजूद SDM तुलसी दास मरकाम और पुलिस अधिकारी उन पर पैसे लुटाते और वीडियो बनाते दिखे थे. SDM तुलसी दास मरकाम की मौजूदगी में फिल्माए गए अश्लील डांस के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इसके बाद गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने SDM तुलसी दास मरकाम को उनके पद से हटा दिया. इतना ही नहीं मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है. कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए फाइल कमिश्नर को भेजी जाएगी.

जानिए पूरा मामला

मिली जानकारी के अनुसार, अमलीपदर इलाके के उरमाल गांव में कल्चरल प्रोग्राम (सांस्कृतिक कार्यक्रम) के लिए 5 से 10 दिसंबर तक की इजाज़त मैनपुर एसडीएम तुलसीदास मरकाम ने खुद दी थी. हालांकि 9 जनवरी को हुए डांस परफॉर्मेंस में सभी मर्यादाओं को तार-तार कर दिया गया, जिसमें आधे कपड़ों और अश्लील हरकतें करते हुए डांस की गईं. पुलिस प्रशासन ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है. गरियाबंद पुलिस डिपार्टमेंट के दो पुलिस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है. एसपी ने स्पष्ट कहा कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओडिशा के कटक में जय दुर्गा ओपेरा की डांसरों को इस इवेंट में बुलाया गया था. इस कार्यक्रम में बार डांसरों को अर्धनग्न अवस्था में अश्लील डांस करते देखा गया. डांस प्रोग्राम 8, 9 और 10 जनवरी को होना था. पूरे शहर में इस इवेंट का ज़ोरदार प्रचार किया गया था. अब इस कार्यक्रम का कई वीडियो भी वायरल हुआ है.

