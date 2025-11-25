न तो कोई कलाकृति और न ही राजा की देन, गरियाबंद में हर साल बढ़ रहा ये शिवलिंग! जानिए रहस्यमयी बातें

Bhuteshwar Mahadev Temple Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के घने जंगलों में स्थित मरौदा गांव का भूतेश्वर महादेव मंदिर अपनी अनोखी और रहस्यमयी पहचान के कारण देशभर में श्रद्धालुओं का केंद्र बना हुआ है. यहां स्थित शिवलिंग पूरी तरह प्राकृतिक है और स्वयंभू माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका आकार हर वर्ष धीरे-धीरे बढ़ता रहता है. वर्तमान में यह शिवलिंग लगभग 70 फीट लंबा और 220 फीट चौड़ा है, जिसके कारण इसे एशिया का सबसे विशाल शिवलिंग कहा जाता है.

भूतेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य

दरअसल, गरियाबंद के मरोदा गांव में मौजूद भूतेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से बना है. यह शिवलिंग न तो किसी मूर्तिकार का काम है और न ही किसी राजा की देन, बल्कि यह खुद धरती से प्रकट हुआ है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाता है. कहा जाता है कि यह शिवलिंग खुद बना है और हर साल इसका आकार धीरे-धीरे बढ़ता जाता है. अभी यह शिवलिंग लगभग 70 फीट लंबा और 220 फीट चौड़ा है, जो इसे एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग का दर्जा देता है. 1951 में गोरखपुर से छपने वाली कल्याण पत्रिका ने देश के कई तीर्थ स्थलों का ज़िक्र किया था, जिसमें इस शिवालय का भी ज़िक्र था.

भकुर्रा महादेव के नाम से मशहूर

कहा जाता है कि इस रहस्यमयी जगह पर एक काला सांड आता था और भकुर करता हुआ चला जाता था. 40 साल पहले, शोलापुर से एक कारोबारी दंपति तीर्थयात्रा के लिए आया था और उन्होंने कल्याण पत्रिका में छपे एक आर्टिकल का ज़िक्र किया था. उनकी तीर्थयात्रा के बाद इस जगह पर आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ गई. सांड के भकुर्रा करने की रहस्यमयी आवाज़ के कारण यह भकुर्रा महादेव के नाम से मशहूर हो गया. कहा जाता है कि 1965 में शिव मंदिर पर एक प्राकृतिक आपदा आई थी. बिजली गिरने से जलहरी शिवलिंग से अलग हो गई थी. लेकिन शिव मंदिर के साथ-साथ जलहरी का आकार भी बढ़ता गया जिससे धार्मिक आस्था और मज़बूत हुई. इस जगह पर शिव मंदिर के साथ-साथ शिव परिवार की मौजूदगी पत्थरों के रूप में मौजूद है.

दूर-दूर से आते हैं भक्त

यह जगह न सिर्फ़ धार्मिक तौर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन गई है. हर साल दूर-दूर से भक्त यहां पूजा करने और इस अनोखे शिवलिंग की विशालता और शक्ति का अनुभव करने आते हैं. कहा जाता है कि इस मंदिर में महादेव की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि यहां आने वाला हर भक्त उनके आशीर्वाद से अभिभूत हो जाता है. (रिपोर्ट- थानेश्वर साहू)