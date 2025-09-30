रहस्यमयी मंदिर: नवरात्रि में भी बंद रहता है मां भगवती का ये अनोखा मंदिर, साल में सिर्फ 1 दिन खुलता है कपाट

Nirai Mata Mandir: नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इस दौरान देश का हर शक्तिपीठ और प्राचीन मंदिर फूलों से सज जाता है. नवरात्रि में मां भगवती श्रृंगार कर भक्तों को दर्शन देती है और भक्तों की लंबी-लंबी लाइन लग जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर है, जो शारदीय नवरात्रि और साल के बाकी दिन भी बंद रहता है. खास बात है कि साल में सिर्फ एक दिन ही दर्शन के लिए इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं.

साल में 1 दिन सिर्फ 5-7 घंटों के लिए खुलता है निरई माता का मंदिर

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में निरई माता का मंदिर है, जो चैत्र नवरात्र के पहले दिन ही खुलता है और साल के बाकी दिन बंद रहता है. शारदीय नवरात्र में भी मंदिर के कपाट बंद रहते हैं. ये मंदिर पहाड़ी पर बना है और मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को पहाड़ पर बनी सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है. जिस दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं, उस दिन हजारों की संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर एक दिन के लिए 5 से 7 घंटे के लिए ही खोला जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

निरई माता मंदिर में महिलाओं की एंट्री ही वर्जित

निरई माता का मंदिर इसलिए भी रहस्यमयी है, क्योंकि इस मंदिर में महिलाओं की एंट्री ही वर्जित है. महिलाओं को मंदिर से दूर रहने की सलाह दी जाती है और वे मंदिर का प्रसाद तक ग्रहण नहीं कर सकतीं. मान्यता है कि अगर कोई महिला मंदिर का प्रसाद भी ग्रहण करती है, तो उसके और परिवार के साथ अनहोनी होना तय है.

ये भी पढ़ें- न कोई चुंबक, न कोई गोंद... फिर भी दीवार पर चिपक जाता है सिक्का; ऐसा है रेणुका माता का चमत्कार

मंदिर में नहीं है कोई मूर्ति या तस्वीर

मंदिर में कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है. श्रद्धालु एक विशेष स्थान पर पूजा-अर्चना करते हैं और मां को नारियल भेंट करते हैं. लोगों का मानना है कि मंदिर ही मां का निवास स्थान है, इसलिए किसी मूर्ति की जरूरत नहीं है.

बंद मंदिर में भी चैत्र नवरात्रि के 9 दिन जलती है ज्योति

इतना ही नहीं, चैत्र नवरात्रि के नौ दिन मंदिर में ज्योति भी जलती है, वो भी बिना तेल और घी के. लोगों की मान्यता है कि मंदिर बंद होने के बाद भी लगातार नौ दिनों तक ज्योति जलती रहती है, यही मां निरई का चमत्कार है. अब ज्योति कैसे जलती है, कौन उसे जलाता है, ये आज तक रहस्य बना हुआ है. मान्यता है कि अगर किसी को संतान नहीं हो रही है, तो वो माता के मंदिर में अर्जी लगा सकता है. मंदिर में विशेष मौके पर बलि प्रथा भी थी, लेकिन अब भक्त नारियल अर्पित कर भी मनोकामना मांगते हैं.

(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)