ये तो गजब घोटाला है: 44 महीने नहीं किया काम, फिर भी मिल गया 14 लाख का वेतन

Chhattisgarh Salary Scam: अगर कोई सरकारी कर्मचारी 44 महीने तक काम भी नहीं करे और बदले में 14 लाख रुपए का वेतन भी उठा ले तो मामला कुछ गड़बड़ लगता है. छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां कलेक्टर के पास एक ऐसा मामला पहुंचा जिससे सैलरी का यह पूरा घोटाला उजागर हो गया. बताया गया कि गरियाबंद जिले में एक पंचायत सचिव ने करीब 44 महीने तक कोई काम नहीं लिया, लेकिन उन्हें इस दौरान 14 लाख रुपए का पूरा भुगतान किया गया. जिसके बाद कलेक्टर ने इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं कि क्योंकि यह मामला चर्चा में आ गया है.

गरियाबंद जिले के जाड़ापदर पंचायत का मामला

यह मामला गरियाबंद जिले के जाड़ापदर पंचायत का बताया जा रहा है, यहां राम ध्रुव सचिव के पद पर काम करते थे, लेकिन 2019 में उन्हें पंचायत के निर्माण कार्य में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित किया गया था. बाद में जब 2021 में उन्हें बहाल किया गया तो वह तेतलखूंटी पंचायत पदस्थ हुए, लेकिन यहां राम ध्रुव ने ज्वाइनिंग ही नहीं ली थी. अगस्त 2025 तक वह लगातार अनुपस्थिति रहे ऐसे में कई बार नोटिस भी भेजा गया, जिसकी जानकारी गरियाबंद जिला पंचायत को भी भेजी गई थी. लेकिन नोटिस का भी कोई जवाब नहीं आया. नियमों के मुताबिक इतना लंबा अवकाश देने का कोई नियम नहीं है. लेकिन हैरानी तब हुई जब उसे लगातार इस अवधि का पूरा वेतन दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः पब्लिक प्लेस पर करते हैं UPI से पेमेंट? तुरंत हो जाएं सावधान, ये खबर पढ़ सहम जाएंगे

जिला पंचायत सचिव संजय नेताम ने इस बारे में कलेक्टर को बताया कि जब पंचायत सचिव काम ही नहीं कर रहा था तो उसे वेतन का भुगतान कैसे किया गया. उन्होंने इस प्रक्रिया को नियमों की अनदेखी बताया और प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लंघन भी माना. जिसके बाद गरियाबंद जिले के कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि इस मामले में गंभीर और उच्चस्तरीय जांच की जाएगी.

दरअसल, एक पंचायत सचिव 44 महीने तक काम पर नहीं आया, लेकिन उसे लगातार वेतन का भुगतान किया जाता रहा. ऐसे में यह मामला कई सवालों को खड़ा कर रहा है. फिलहाल मामले में जांच की बात कही जा रही है.

ये भी पढ़ेंः खुशखबरी: छत्तीसगढ़ में नवरात्रि-दीपावली पर चलेगी 6 स्पेशल ट्रेनें, त्योहारों पर मिलेगी कंफर्म सीट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!