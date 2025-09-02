CG PMAY Scam: पीएम आवास योजना में बड़ा गड़बड़झाला! नाम बदलकर लफंदी पंचायत की रोजगार सहायिका ने उड़ाए रुपए?

Chhattisgarh PMAY Scam: गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर शहर के लफंदी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है. ग्राम पंचायत की रोजगार सहायिका दिलेश्वरी साहू पर मनरेगा मस्टररोल में फर्जीवाड़ा कर हितग्राहियों के पैसे गबन करने का आरोप है. सरकार की मंशा है कि हर ग्रामीण को अपना पक्का मकान मिले, लेकिन लफंदी पंचायत में यह मंशा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई. यहां रोजगार सहायिका ने हितग्राहियों के नाम पर जारी मस्टररोल में फर्जी नाम जोड़कर पैसे निकाल लिए.

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में सरकार 1 लाख 30 हजार नकद और मनरेगा से 25 हजार की मजदूरी देती है. लेकिन लफंदी पंचायत में जिन हितग्राहियों को ये पैसा मिलना था, उनकी जगह बाहरी और सहायिका के करीबियों के नाम मस्टररोल में दर्ज कर दिए गए. जब हितग्राहियों ने मस्टररोल ऑनलाइन निकाला तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ. पूछने पर रोजगार सहायिका ने उल्टा धमकी दे डाली. हितग्राही अब कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत करने की तैयारी में हैं और दोषियों पर कार्रवाई व गबन की राशि वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं.

आंकड़ा बढ़ने की आशंका

फिलहाल करीब 45 हितग्राही सामने आ चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जांच होने पर यह आंकड़ा और बढ़ सकता है. वहीं पूरे मामले पर मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी ने शिकायत मिलने पर जांच के बाद उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है. (रिपोर्टः तनेश्वर साहू/ गरियाबंद)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "गरियाबंद" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!