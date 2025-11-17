Advertisement
रहस्य: घने जंगलों के बीच कुदरत का करिश्मा, एक ऐसा शिवलिंग, जिसका आकार हर साल बढ़ता है; वैज्ञानिक भी हैरान!

Growing Shivling Mystery: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में स्थित भूतेश्वर नाथ महादेव एक अद्भुत रहस्य हैं. जानिए दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग की कहानी, जिसका आकार हर साल अपने आप बढ़ता है और विज्ञान भी इस चमत्कार से हैरान है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:06 PM IST
Bhuteshwar Nath Mahadev: धरती कई अनसुलझे रहस्य और चमत्कार हैं, जिसको लेकर साइंस भी हैरान है. एक ऐसा ही अनोखा चमत्कार छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के घने जंगलों में देखने को मिलता है, जहां प्रकृति की गोद में भगवान महादेव विराजमान हैं और उनका चमत्कार आज तक किसी को समझ नहीं आया. गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर में मौजूद स्वयंभू शिवलिंग की महिमा ऐसी है कि हर साल इसका कद यानी आकार अपने आप बढ़ जाता है. यह क्यों होता है इसकी जानकारी अब तक कोई नहीं लगा पाया है.

देश का सबसे बड़ा शिवलिंग

छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में महादेव का एक ऐसा मंदिर है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग किसी राजा या शिल्पी की देन नहीं, बल्कि पूरी तरह प्राकृतिक रूप से बना हुआ है. शिवलिंग स्वयंभू है और खुद पृथ्वी से ही प्रकट हुआ है. खास बात यह है कि यह शिवलिंग हर साल धीरे-धीरे बढ़ता रहता है. हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से 3 किलोमीटर दूर मरौदा गांव में स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर की. आकार में इसकी लंबाई लगभग 25 फीट और चौड़ाई 20 फीट है, जिस वजह से इसे देश का सबसे बड़ा शिवलिंग भी कहा जाता है.

मंदिर को लेकर रहस्यमयी कहानियां

मंदिर की खासियत सिर्फ शिवलिंग के आकार में ही नहीं, बल्कि इसके पीछे की रहस्यमयी कहानियों में भी है. लोक कथाओं के अनुसार, गांव के कुछ चरवाहे जंगल में मवेशी चराने गए थे. उन्होंने देखा कि एक चट्टान पर गायें अपने आप दूध छोड़ देती हैं. यह खबर गांव के बुजुर्गों तक पहुंची और उन्होंने वहां खुदाई की. वहां एक विशाल शिवलिंग पाया गया. तब से इस स्थान को भूतेश्वर (भूतों के ईश्वर) के नाम से जाना जाने लगा.

सुनाई देते हैं 'ऊं नमः शिवाय' के मंत्र

सावन, महाशिवरात्रि और सोमवती अमावस्या जैसे पावन अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं. लोग मानते हैं कि रात में भी यहां से घंटियों की आवाज और 'ऊं नमः शिवाय' के मंत्र सुनाई देते हैं. छत्तीसगढ़ के घने जंगल और शांत पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि प्राकृतिक चमत्कार का भी प्रतीक है.

3 फीट से 25 फीट का हुआ शिवलिंग?

वैसे तो भारत में देवाधिदेव महादेव के हजारों मंदिर हैं, जो अपनी-अपनी आध्यात्मिक मान्यता और चमत्कारों के लिए विख्यात हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जंगलों में स्थित यह मंदिर अपने आप में बहुत खास है. इसे किसी राजा या शिल्पी ने नहीं बनवाया था, बल्कि ये खुद प्रकट हुआ था और हर साल इसका आकार बढ़ता ही जा रहा है. जब यह शिवलिंग खोजा गया था, तब महज 3 फीट का था, लेकिन अब यह लगभग 25 फीट का हो गया है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

