भुंजिया जनजाति 'लाल बंगला' को क्यों मानती है पवित्र? आज भी निभाते हैं अपने पूर्वजों की खास परंपरा
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2902782
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

भुंजिया जनजाति 'लाल बंगला' को क्यों मानती है पवित्र? आज भी निभाते हैं अपने पूर्वजों की खास परंपरा

Gariaband News: गरियाबंद में भुंजिया जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 30 हज़ार है. इनकी सबसे ख़ास पहचान 'लाल बंगला' है, जो घास-फूस से बनी एक पवित्र झोपड़ी होती है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भुंजिया जनजाति 'लाल बंगला' को क्यों मानती है पवित्र? आज भी निभाते हैं अपने पूर्वजों की खास परंपरा

Tradition Of Gariaband Bhunjia Tribe: छत्तीसगढ़ में आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं. यहां कई प्रकार की जनजातियां निवास करती है. वहीं गरियाबंद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है जहां भूंजिया जनजाति निवास करती है. यहां 7399 भुंजिया परिवारों में 30 हज़ार लोग रहते हैं. गरियाबंद का यह इलाका भुंजिया जनजाति की अनूठी संस्कृति समेटे हुए है. यहां आज भी वे अपनी परंपराओं का पालन उसी निष्ठा से करते हैं जैसे उनके पूर्वज करते थे. उनकी पहचान लाल बंगला है. यह घास-फूस  और मिट्टी से बनी एक विशेष झोपड़ी होती है, जिसे वे पवित्र मानते हैं.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में ईंधन डलवाने के लिए नए नियम लागू, इस शर्त पर बाइक चालकों को दिया जाएगा पेट्रोल

 

Add Zee News as a Preferred Source

भूंजिया जनजाति का पवित्र लाल बंगला
दरअसल, भूंजिया जनजाति का लाल बंगला देश-विदेश में प्रसिद्ध है. लाल बंगला घांस फूस और कच्ची मिट्टी से बनी एक पवित्र झोपड़ी होती है, जहां भूंजिया परिवार अपना भोजन पकाता है और पूजा-अर्चना करता है. हर हाल में बंगले की पवित्रता बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा जाता है. मासिक धर्म के दौरान महिलाएं यहां प्रवेश नहीं करती हैं. बाकी दिनों में सुबह स्नान के बाद बंगले की साफ-सफाई और पूजा-अर्चना से दिनचर्या शुरू होती है. अगर कोई विवाहित बेटी अपने मायके आती भी है तो वह भी इस लाल बंगले में नहीं जाती है. कहा जाता है कि विवाहित बेटी पराई हो जाती है, इसीलिए उसे भी यहां जाने की इजाजत नहीं होती है.

यह भी पढ़ें: CG Bijli Bill Rate: छत्तीसगढ़ में आम आदमी को जोर का झटका, अब बिजली बिल के देने होंगे दोगुने दाम

 

भगवान श्रीराम से जुड़ी है कहानी
मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने अपने वनवास काल में इसी पवित्र झोपड़ी में निवास किया था, तभी से हर वनवासी इसे एक दिव्य सुरक्षित स्थान मानता है. जंगली जानवरों का हमला हो या कोई भी विपत्ति, मान्यता है कि यह दिव्य झोपड़ी उनकी रक्षा करती है. तभी से हर परिवार अपने सुरक्षित जीवन के लिए एक लाल बंगला बनवाता है. ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के हमले में कई घर तबाह हो गए, लेकिन हाथियों ने भी लाल बंगले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया.

पिछले दो वर्षों में जनमन के तहत जिले में भूंजिया जनजाति के लिए 2000 से ज़्यादा नए पक्के मकान बनाए गए. लेकिन उन मकानों के अलावा भूंजिया जनजाति आज भी लाल बंगले का ही उपयोग कर रही है. समय-समय पर प्रशासन भी आदिवासी संस्कृति से जुड़ी इस प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने में मदद करता है.

रिपोर्ट- थानेश्वर साहू

छत्तीसगढ़ नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें CG Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

 

TAGS

gariaband newschhattisgarh news

Trending news

mp news
खरगोन में बारिश का तांडव, जिला अस्पताल के ICU में घुसा पानी, मरीज हुए परेशान
mp news
सिंधिया घराने के महानआर्यमन संभालेंगे MPCA की कमान, निर्विरोध बनेंगे अध्यक्ष
gariaband news
भुंजिया जनजाति 'लाल बंगला' को क्यों मानती है पवित्र? आज भी निभाते हैं अनोखी परंपरा
indore news
समझाने के बाद भी नहीं मानी श्रद्धा, पति करण के साथ गई ससुराल, बोली-उसी के साथ रहूंगी
CG News
CG में ईंधन डलवाने के लिए नए नियम लागू, इस शर्त पर बाइक चालकों को मिलेगा पेट्रोल
mp news
उज्जैन-झालावाड़ फोरलेन को लेकर ग्रामीणों का भूख हड़ताल, आमरण अनशन की दी चेतावनी
mp news
'ट्रंप हमारे फूफा हैं', इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का अनोखा बयान, बोले-स्वदेशी अपनाओ
mp news
गणेश जी के पंडाल में छलका बच्चों का दर्द, भगवान से मांगा स्कूल, चिट्ठी हुई वायरल
niwari news
केंद्रीय मंत्री और कलेक्टर के सामने शर्मनाक हरकत! लड़के-लड़कियों के बीच कराया खेल
Sakti news
चूहे पी गए मरीजों का डेक्सट्रोज! लाखों रुपये का हुआ नुकसान, जानिए कहां का है मामला
;