भुंजिया जनजाति 'लाल बंगला' को क्यों मानती है पवित्र? आज भी निभाते हैं अपने पूर्वजों की खास परंपरा

Tradition Of Gariaband Bhunjia Tribe: छत्तीसगढ़ में आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं. यहां कई प्रकार की जनजातियां निवास करती है. वहीं गरियाबंद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है जहां भूंजिया जनजाति निवास करती है. यहां 7399 भुंजिया परिवारों में 30 हज़ार लोग रहते हैं. गरियाबंद का यह इलाका भुंजिया जनजाति की अनूठी संस्कृति समेटे हुए है. यहां आज भी वे अपनी परंपराओं का पालन उसी निष्ठा से करते हैं जैसे उनके पूर्वज करते थे. उनकी पहचान लाल बंगला है. यह घास-फूस और मिट्टी से बनी एक विशेष झोपड़ी होती है, जिसे वे पवित्र मानते हैं.

भूंजिया जनजाति का पवित्र लाल बंगला

दरअसल, भूंजिया जनजाति का लाल बंगला देश-विदेश में प्रसिद्ध है. लाल बंगला घांस फूस और कच्ची मिट्टी से बनी एक पवित्र झोपड़ी होती है, जहां भूंजिया परिवार अपना भोजन पकाता है और पूजा-अर्चना करता है. हर हाल में बंगले की पवित्रता बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा जाता है. मासिक धर्म के दौरान महिलाएं यहां प्रवेश नहीं करती हैं. बाकी दिनों में सुबह स्नान के बाद बंगले की साफ-सफाई और पूजा-अर्चना से दिनचर्या शुरू होती है. अगर कोई विवाहित बेटी अपने मायके आती भी है तो वह भी इस लाल बंगले में नहीं जाती है. कहा जाता है कि विवाहित बेटी पराई हो जाती है, इसीलिए उसे भी यहां जाने की इजाजत नहीं होती है.

भगवान श्रीराम से जुड़ी है कहानी

मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने अपने वनवास काल में इसी पवित्र झोपड़ी में निवास किया था, तभी से हर वनवासी इसे एक दिव्य सुरक्षित स्थान मानता है. जंगली जानवरों का हमला हो या कोई भी विपत्ति, मान्यता है कि यह दिव्य झोपड़ी उनकी रक्षा करती है. तभी से हर परिवार अपने सुरक्षित जीवन के लिए एक लाल बंगला बनवाता है. ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के हमले में कई घर तबाह हो गए, लेकिन हाथियों ने भी लाल बंगले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया.

पिछले दो वर्षों में जनमन के तहत जिले में भूंजिया जनजाति के लिए 2000 से ज़्यादा नए पक्के मकान बनाए गए. लेकिन उन मकानों के अलावा भूंजिया जनजाति आज भी लाल बंगले का ही उपयोग कर रही है. समय-समय पर प्रशासन भी आदिवासी संस्कृति से जुड़ी इस प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने में मदद करता है.

रिपोर्ट- थानेश्वर साहू

