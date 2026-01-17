Advertisement
Chhattisgarh

मासूम के साथ दरिंदगी! नए खेल के नाम नाबालिग से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने 5 साल की सुनाई सजा

Pendra Crime News: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से एक हैरान कर देने वाले मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को 5 साल की सजा सुनाई है. दरअसल, जहां एक मासूम लड़की को नए खेल खिलाने के बहाने घर के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था.

Jan 17, 2026, 06:59 PM IST
Pendra Court News: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले से एक दिल को झकझोर देने वाला मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. दरअसल, कुछ दिनों पहले एक घर के बाहर सहेलियों के साथ खेल रही एक 12 साल की नाबालिग को नया खेल खिलाने के नाम पर घर के भीतर ले जाकर रेप की कोशिश की थी. वहीं दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने 5 साल के कठोर कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामला दर्ज होने के 10 महीने में फैसला आया. वारदात मरवाही थाना क्षेत्र में हुई थी.

मामला 3 मार्च 2025 का बताया जा रहा है, जब 12 साल की बच्ची के माता-पिता लरकेनीं गांव में पैसा निकालने गए थे. उनके पड़ोस में रहने वाला आरोपी अशोक कुमार गंधर्व, पिता पवन सिंह गंधर्व (21 वर्ष), घर के लोग अंडी गांव में बुआ के यहां शादी में गए होने के कारण घर सूना था. आरोपी अशोक ने पीड़िता को नया खेल खिलाने के नाम पर बहला-फुसलाकर अपने घर के भीतर ले गया और अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया. तभी पीड़िता के पिता, माता और दादी वहां पहुंचे, तो आरोपी ने आवाज सुनकर पीड़िता को छोड़ दिया.

माता-पिता को बताई बात
वहीं डरी-सहमी पीड़िता ने अपने माता-पिता को पूरी बात बताई. इसके बाद उन्होंने मरवाही थाने में आरोपी अशोक गंधर्व के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पोक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कराया. पुलिस ने आरोपी को 6 मार्च को गिरफ्तार कर लिया.

10 महीने में आया फैसला
इस मामले में महज 10 महीने में ही फैसला सुनाते हुए विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल ने आरोपी पर दोष सिद्ध पाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 के तहत 3 साल के कठोर कारावास और ₹1000 का जुर्माना तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 एवं 8 के तहत 5 साल के कठोर कारावास और ₹1000 के जमाने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदायगी में चूक होने पर एक-एक महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा, यह दोनों सजाएं एक साथ चलेगी.

रिपोर्टः दुर्गेश बिसेन, पेंड्रा

pendra newschhattisgarh news

