अधूरा रह गया मुख्यमंत्री कन्यादान का सपना, उम्र की दीवार ने तोड़ी सांसों की डोर, प्रेमी जोड़े ने एक ही रात में छोड़ी दुनिया

Chhattisgarh News-पेंड्रा के पनकोटा गांव में एक प्रेमी जोड़े ने एक ही रात में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. लड़की का शव घर में मिला तो वहीं लड़के का शव जंगल में मिला. दोनों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शादी करना चाहते थे. लेकिन लड़के की उम्र कम होने की वजह से कानूनन शादी नहीं सकती थी, इसी से आहत होकर दोनों ने आत्महत्या कर ली.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 12, 2026, 05:02 PM IST
अधूरा रह गया मुख्यमंत्री कन्यादान का सपना, उम्र की दीवार ने तोड़ी सांसों की डोर, प्रेमी जोड़े ने एक ही रात में छोड़ी दुनिया

Couple Suicide Case-छत्तीसगढ़ के पेंड्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पनकोटा से एक बेहद दुखद और रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक प्रेमी जोड़े ने शादी न हो पाने के गम में एक ही रात में अपनी जिंदगी की कहानी खत्म कर ली. पहले प्रेमिका ने घर के भीतर फांसी लगाई, और उसे मृत देख सदमे में आए प्रेमी ने भी जंगल में जाकर पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली. 

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में करना चाहते थे शादी
जानकारी के मुताबिक, मृतिका अनीता भैना और कृष्णकुमार भैना एक-दूसरे से प्रेम करते थे और पिछले कुछ समय से साथ ही रह रहे थे. दोनों 10 फरवरी को पेंड्रा में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह में शादी करना चाहते थे. सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन एक कानूनी अड़चन ने उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया. 

उम्र होनी चाहिए थी 21 साल
शादी के लिए लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि कृष्णकुमार की उम्र अभी केवल 18 वर्ष थी. उम्र कम होने के कारण उनका विवाह कानूनन संभव नहीं हो सका. इसी बात को लेकर दोनों मानसिक रूप से काफी परेशान थे. बुधवार की रात इसी विषय पर दोनों के बीच बातचीत और विवाद हुआ. अनीता समाज के डर से डरी हुई थी. 

कमरे में लगाई फांसी
रात में दोनों कमरे में सो गए, लेकिन अनीता ने कृष्णकुमार के सोने के बाद घर के अंदर फांसी लगा ली. आधी रात करीब 12 जब कृष्णकुमार की नींद खुली और उसने अनीता का शव फंदे पर लटका देखा, तो वह पूरी तरह टूट गया. उसने अनीता को फंदे से उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इस मंजर को बर्दाश्त न कर पाने के कारण कृष्णकुमार घर से निकलकर पांस के जंगल में पहुंचा और नीलगिरी के पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी. 

घर का इकलौता बेटा था कृष्णकुमार
मृतक कृष्णकुमार अपने माता-पिता की इकलौती संतान था. सुबह जब उसका शव पेड़ पर लटका मिला, तो परिजनों और ग्रामीणों के हाश उड़ गए. मृतिका का मां धनेशिया बाई और लड़के के पिता मान सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए तैयार थे, लेकिन कानून की वजह से सब ठीक नहीं हो सका. इस घटना की सूचना मिलते ही पेंड्रा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

