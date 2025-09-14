पेंड्रा में नेशनल हाईवे 45 पर भीषण जाम, ट्रैफिक सिस्टम फेल, 9 घंटे से फंसी हैं सैकड़ों गाड़ियां

Traffic Jam Pendra: पेंड्रा रतनपुर बिलासपुर मार्ग पर कोयले से भरी ट्रक फंसने की वजह से सड़क पर लगा जाम 8 घंटे बाद भी नहीं खोला जा सका. सड़क पर जाम खुलवाने के लिए पुलिस की ओर से सिर्फ ASI एवं एक सिपाही ही है मौजूद हैं. न तो प्रशासन का कोई व्यक्ति मौजूद है ना ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, ऐसे में जाम में फंसे यात्री हलकान हो रहे हैं. सड़क जाम स्थल से दोनों ओर सैकड़ों माल वाहक ट्रकों के साथ यात्री वाहन भी फंसे हैं.

दरअसल, नेशनल हाईवे 45 का बिलासपुर को रतनपुर , केंदा, पेंड्रा से होते हुए अमरकंटक डिंडोरी मार्ग को जोड़ने के लिए निर्माण चल रहा है. यहां खराब सड़क की वजह से मुख्य मार्ग पर ही कोयला लोड ट्रेलर फंस गया है, जिस वजह से जाम लगा हुआ है.

छत्तीसगढ़ की सबसे खराब सड़क...

जाम में फंसे परेशान हो रहे यात्रियों ने ठेका कंपनी पर मनमानी का आरोप लगाया है. रतनपुर से केंदा कार्य अमरकंटक होकर डिंडोरी को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 45 की निर्माण अधीन सड़क छत्तीसगढ़ की सबसे खराब सड़क करार दी गई है, लोग छत्तीसगढ़ की सड़कों को भारत की सबसे खराब सड़क कह रहे हैं, जी हां गुजरात से नेपाल होते हुए छत्तीसगढ़ के रास्ते अमरकंटक जाने के लिए निकले 50 से अधिक यात्री सुबह 6:00 बजे से इस मार्ग में जाम में फंसे हैं.

जाम हटाने के प्रयास जारी

नेशनल हाईवे 45 की ठेका कंपनी श्याम इंफ्रा एवं श्याम बिल्डकॉन कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी जरूरी इक्विपमेंट से लेकर 1:30 बजे मौके पर पहुंचे हैं. जिसके बाद से जाम खुलने का शुरुआती प्रयास किया जा रहे हैं. पर जिस तरह से वहां फंसा है उसे मौजूदा इक्विपमेंट और वाहनों के साथ निकलना लगभग असंभव प्रतीत हो रहा है. ऐसे में दोनों और आवाजाही करीब करीब ठप है. सिर्फ छोटी गाड़ियां बमुश्किल ही निकल पा रही हैं, इस सड़क पर दर्जनों यात्री बसें भी फंसी हैं. जिससे यात्री जाम में हलकान हो रहे हैं.

गुजरात से आए श्रद्धालुओं का जत्था फंसा

वहीं गुजरात से तीर्थ यात्रा पर निकल 50 श्रद्धालुओं का एक दल भी इस यात्रा में फंसा है. जो नेपाल के काठमांडू से आ रहा है. उनका कहना है कि वे गुजरात से कई प्रदेश पार करते हुए नेपाल पहुंचे और वहां से तीर्थाटन करते हुए छत्तीसगढ़ होते हुए इन्हें अमरकंटक जाना है. यह दल इस जाम में फंस गया है. इसमें 25 महिलाएं एवं 25 पुरुष हैं. सुबह 6:00 से फंसे इन तीर्थ यात्रियों से जब बात की गई तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की सड़कों को देश की सबसे खराब सड़क कहा. साथ ही यह भी कहा कि सुबह 6:00 से ही जाम में फंसे हैं और यहां कोई व्यवस्था नहीं है. साथ ही जाम खुलने का भी कोई लक्षण नजर नहीं आता.

ओवरलोड से खराब हो रहीं सड़कें....

इस मामले पर ठेका कंपनी के सुपरवाइजर से जब बात की तो उसने कहा कि सड़कों में जो वहां चल रहे हैं, वह ओवरलोड हैं. जिसकी वजह से सड़कें खराब हो रही हैं. पर उनसे जब नेशनल हाईवे के निर्माण अधीन सड़क की क्षमता पूछी गई तो उसका जवाब नहीं दे सकें, हालांकि सड़क जिस तरह धंसी है, उसे देखने से साफ नजर आ रहा है कि सड़क निर्माण में बड़ी धांधली की गई है. क्योंकि जहां-जहां अभी वाहन फंस रहे हैं, वहां एक से दो फीट तक सड़क धंस जाती हैय जिसे देखने से समझ आ रहा है कि अर्थवर्क एवं बेसवर्क में कॉम्पेक्शन सही तरीके से नहीं किया गया, जिसकी पोल बारिश ने खोल कर रख दी है, पर जिस तरह जाम लगने के बाद 10-10 घंटे तक जाम खोला नहीं जा सक रहा है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से लेकर स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं. उससे न केवल प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खुल रही है बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए भी अपमानजनक स्थिति निर्मित हो रही है.

रिपोर्ट- दुर्गेश सिंह बिसेन, जी मीडिया, पेंड्रा

