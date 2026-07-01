/देश में पहली बार! MP की 12 फसलों को एक साथ मिला GI टैग, गुना के धनिए से लेकर नूरजहां आम तक शामिल; देखें पूरी लिस्ट

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MP 12 Horticulture Crops GI Tag: मध्य प्रदेश के कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र के लिए 30 जून 2026 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करने वाली जीआई रजिस्ट्री (भारत सरकार) ने मध्य प्रदेश की एक-दो नहीं, बल्कि एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेतक (GI Tag) जारी कर दिया है. देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी राज्य के इतने सारे उत्पादों को एक ही तिथि पर यह अंतरराष्ट्रीय कानूनी पहचान और पेटेंट मिला है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निरंतर प्रयासों से मिली इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद अब प्रदेश के इन खास पारंपरिक कृषि उत्पादों को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी.
इस बड़ी उपलब्धि के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के अन्नदाताओं से पारंपरिक खेती के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों से जुड़ने की अपील की है, ताकि उनकी आय को दोगुना किया जा सके. फिलहाल एमपी में 28 लाख हेक्टेयर में उद्यानिकी फसलों की खेती हो रही है, जिसे साल 2030 तक 30 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है.
इन 12 फसलों को मिला GI टैग, जानें इनकी खासियत:
1. गुना का कुम्भराज धनिया: यह धनिया अपनी तेज खुशबू और मिठास के लिए जाना जाता है. इसमें 0.4 से 0.50% तक वाष्पशील तेल होता है. अकेले गुना में देश का करीब 20 से 25 प्रतिशत धनिया पैदा होता है, जो विदेशों में भी निर्यात किया जाता है.
2. नरसिंहपुर (बरमान घाट) का बैंगन: नर्मदा नदी की बालुई मिट्टी और अनुकूल तापमान के कारण इस बैंगन (भंटे) का स्वाद बाकी जगहों से बिल्कुल अलग और लाजवाब होता है.
3. बैतूल का गजरिया आम: गोंड राजाओं के केंद्र रहे बैतूल के 500 साल पुराने किलों के आसपास के क्षेत्रों में होने वाला यह आम बेहद खास है, जिससे बेहतरीन अमचूर और आचार तैयार होता है.
4. खरगोन की लाल मिर्च: निमाड़ और मालवा की यह तीखी लाल मिर्च इतनी मशहूर है कि यहां से इसे चीन, पाकिस्तान, मलेशिया और सऊदी अरब जैसे देशों को भेजा जाता है. बेदिया में इसकी देश की बड़ी मिर्च मंडियों में से एक है.
5. मांडू की खुरासानी इमली: 14वीं शताब्दी में महमूद खिलजी के दौर में इसे अफ्रीका से लाया गया था. इसे बाओबाब भी कहते हैं. इस पेड़ की बनावट ऐसी लगती है मानो जड़ें ऊपर और तना नीचे हो.
6. सिवनी का जंबो सीताफल: सिवनी के इस सीताफल का वजन ही इसकी यूएसपी है. एक-एक सीताफल 600 से 700 ग्राम तक का होता है, जिसकी बाजार में भारी मांग है.
7. जबलपुर की हरी मटर: अपनी मिठास, भरपूर प्रोटीन और फाइबर के लिए प्रसिद्ध यह मटर देश-दुनिया के व्यंजनों का हिस्सा बनती है.
8. नरसिंहपुर का प्रसिद्ध गुड़: 'एमपी का चीनी का कटोरा' कहे जाने वाले नरसिंहपुर की काली कपासी मिट्टी गन्ने के लिए अमृत है. यहां का शुद्ध और पारंपरिक तरीके से बना गुड़ अब ग्लोबल ब्रांड बनेगा.
9. जबलपुर का सिंघाड़ा: हाई स्टार्च और 80% जल मात्रा वाले इस कड़क और स्वादिष्ट सिंघाड़े की खेती से जबलपुर और सतना के करीब 4,500 किसान जुड़े हैं.
10. आलीराजपुर का नूरजहां आम: कट्टीवाड़ा का यह अनोखा आम अपने विशाल आकार के लिए सोशल मीडिया पर भी छा चुका है. एक आम का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम तक होता है और यह एक फीट तक लंबा हो सकता है. माना जाता है कि यह सदियों पहले अफगानिस्तान से यहां आया था.
11. मालवी आलू और गराड़ू: मालवा का आलू अपनी बेहतरीन रोग प्रतिरोधकता के लिए जाना जाता है, वहीं जाड़े के दिनों में चाव से खाया जाने वाला गराड़ू (बैंगनी रतालू) भी मालवा की माटी की पहचान है.
12. बुरहानपुर का केला, इंदौरी जीरावन और रतलाम की बालम ककड़ी: बुरहानपुर के रसदार केले, इंदौर के चाट की जान 'जीरावन मसाला' और रतलाम के सैलाना की मशहूर बालम ककड़ी को भी इस सूची में आधिकारिक मान मिल गया है.
जीआई टैग (GI Tag) हासिल करने वाले फसलों की खासियत
|फसल/उत्पाद का नाम
|संबंधित जिला/क्षेत्र
|मुख्य विशेषता / खासियत
|कुम्भराज धनिया
|गुना
|तेज खुशबू, मिठास और 0.4 से 0.50% वाष्पशील तेल; कुल देश का 20-25% उत्पादन.
|बरमान भटे (बैंगन)
|नरसिंहपुर (बरमान घाट)
|नर्मदा की बालुई मिट्टी और कम तापमान के कारण मिलने वाला अनोखा स्वाद.
|गजरिया आम
|बैतूल
|500 साल पुराने ऐतिहासिक किलों के क्षेत्रों का खास फल, अचार और अमचूर के लिए प्रसिद्ध.
|लाल मिर्च
|खरगोन (निमाड़-मालवा)
|बेदिया में बड़ी मिर्च मंडी; चीन, मलेशिया और सऊदी अरब जैसे देशों में भारी निर्यात
|खुरासानी (मांडवी) इमली
|मांडू (धार)
|14वीं सदी में अफ्रीका से लाया गया 'बाओबाब' पेड़; जड़ें ऊपर और तना नीचे जैसा अनोखा आकार.
|जंबो सीताफल
|सिवनी
|अपने विशिष्ट बड़े आकार (वजन 600 से 700 ग्राम) और मजेदार स्वाद के लिए मशहूर.
|हरी मटर
|जबलपुर
|प्रोटीन, फाइबर और मिठास से भरपूर प्रमुख रबी फसल; व्यंजनों में भारी मांग.
|मालवी आलू और गराड़ू
|मालवा क्षेत्र
|आलू में बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय रोग प्रतिरोधकता; गराड़ू (बैंगनी रतालू) मालवा का खास जाइला.
|प्रसिद्ध गुड़
|नरसिंहपुर
|'चीनी के कटोरे' की काली कपास मिट्टी से उपजे गन्ने का शुद्ध और पारंपरिक रूप से निर्मित गुड़.
|जबलपुर सिंघाड़ा
|जबलपुर और सतना
|7 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार, 80% जल मात्रा और उच्च स्टार्च वाला पौष्टिक फल.
|नूरजहां आम
|आलीराजपुर (कट्टीवाड़ा)
|3 से 3.5 किलोग्राम तक वजनी और एक फीट तक लंबा होने वाला सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध अनोखा आम
|बुरहानपुर का केला, इंदौरी जीरावन, सैलाना ककड़ी
|बुरहानपुर, इंदौर, रतलाम
|बुरहानपुर के रसदार केले, चाट की जान जीरावन मसाला और सैलाना की प्रसिद्ध बालम ककड़ी.
कतार में हैं ये 7 और नाम, भेजा गया प्रस्ताव
कृषक कल्याण वर्ष के तहत सरकार यहीं नहीं रुकने वाली है. प्रदेश के 7 अन्य प्रसिद्ध उत्पादों को भी जीआई टैग दिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजे गए हैं.
जीआई टैग से कैसे बदलेगी किसानों की किस्मत?
किसी भी क्षेत्रीय उत्पाद को जीआई टैग (GI Tag) मिलने का सीधा मतलब है कि उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक 'पेटेंट' या विशिष्ट कानूनी सुरक्षा मिल गई है. इससे बाजार में नकली या मिलते-जुलते उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगेगी, जिससे मध्य प्रदेश के इन 12 उत्पादों की ब्रांड वैल्यू और विश्वसनीयता वैश्विक बाजार में कई गुना बढ़ जाएगी. सीधे तौर पर कहें तो अब विदेशी खरीदार (Importers) गुना के धनिए या आलीराजपुर के नूरजहां आम को उसकी शुद्धता की गारंटी के कारण ऊंचे दामों पर खरीदने को तैयार होंगे, जिसे आर्थिक भाषा में 'प्रीमियम प्राइसिंग' कहा जाता है. बिचौलियों की भूमिका खत्म होने से निर्यात (Export) का सीधा आर्थिक मुनाफा स्थानीय किसानों की जेब में जाएगा, जिससे उनकी आय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होना तय है.