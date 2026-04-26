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साइड नहीं मिली तो नाचते बारातियों पर ही चढ़ा दी भारी-भरकम ट्रैक्टर, दूल्हे ने बग्गी से कूदकर बचाई जान

mp news: गुना में एक ट्रैक्टर चालक ने बारात में नाच रहे लोगों के ऊपर अपनी चार पहिया चढ़ा दी. गनीमत रही कि इस दौरान किसी की जान नहीं गई ना ही किसी तरह का नुकसान हुआ. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 26, 2026, 11:39 PM IST
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guna news: मध्य प्रदेश के गुना में शादी की खुशियां उस वक्त गम में बदलते-बदलते रह गई जब एक ट्रैक्टर चालक ने बारत के बीचों-बीच अपनी चार पहिया घुसा दी. गनीमत रही कि इस दौरान किसी की जान नहीं गई ना ही किसी तरह का नुकसान हुआ. मिली जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक ने साइड नहीं मिलने पर ऐसी क्रूर हरकत की थी.  इतना ही नहीं उसने इस दौरान गाली-गलौच करते हुए चेतावनी दी कि अगली बार तुम लोग मिले तो जान से मार दूंगा.

साइड नहीं मिली तो बारत पर चढ़ाई ट्रैक्टर
मामला गुना के म्याना कस्बे के सदर बाजार की है जहां गाजे बाजे के साथ बारात निकाली गई थी. हर कोई गाने की धुन पर ठुमक रहा था वहीं दूल्हा बग्गी पर सवार था. इस दौरान अंकित भदौरिया अपने अर्जुन महिंद्रा 605 4x4 ट्रैक्टर के साथ मौके पर पहुंचा. भीड़ के कारण अंकित को साइड नहीं मिला. साइड न मिलने के कारण अंकित ने अपना आपा खोया और ट्रैक्टर लिए बारत पर चढ़ गया.

विरोध करने पर देने लगा गालियां
बारात में शामिल लोगों ने बताया कि अंकित ने पहले अभद्रता की. रास्ता न मिलने पर उसने गाली-गलौच करना शुरू कर दिया. विवाद इस कदर बढ़ गया कि उसने भारी भरकम टैक्टर को भीड़ पर चढ़ाया दिया. ट्रैक्टर को अपने सामने आते देख हर कोई हक्का-बक्का रह गया.  दूल्हे ने तो बग्गी से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की वहीं बाकी के लोग भाग-भागकर  अपनी जान बचा रहे थे. 

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जब्त हुई ट्रैक्टर
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अंकित अपने ट्रैक्टर को भीड़ पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है वहीं बारत में शामिल लोग बाद में उसपर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं. घटने के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. गनीमत रही कि किसी को  चोट नहीं आई. इसके बाद बारात में शांमिल कुछ लोग पुलिस में जाकर आरोपी अंकित के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की. पुलिस ने वीडियो के आधार पर अंकित को गिरफ्तार किया और उसके ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी ताकी वो भविष्य  में ऐसी हरकत न कर सके.

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