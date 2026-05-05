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Guna Crime: बाकन्या डकैती कांड में 10 हजार मोबाइल नंबरों ने खोला राज, ऐसे धराए बदमाश

Guna Robbery Case: गुना पुलिस ने बाकन्या डकैती कांड का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 15,000 रुपये नगद, लूटे गए सोने-चांदी के जेवरात, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और ताला तोड़ने के औजार बरामद किए हैं.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: May 05, 2026, 03:48 PM IST
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Guna Crime: बाकन्या डकैती कांड में 10 हजार मोबाइल नंबरों ने खोला राज, ऐसे धराए बदमाश

Guna Robbery Case: पुलिस अधीक्षक हितिका वासल के कुशल नेतृत्व में गुना पुलिस ने संपत्ति संबंधी अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है. मृगवास थानांतर्गत ग्राम बाकन्या में एक बुजुर्ग दंपत्ति के साथ हुई सनसनीखेज डकैती की वारदात का पुलिस ने न केवल पर्दाफाश किया, बल्कि दो मुख्य आरोपियों को अवैध हथियारों और लूटे गए माल के साथ गिरफ्तार करने में भी सफलता पाई है. यह पूरी कार्रवाई एएसपी मानसिंह ठाकुर और एसडीओपी चांचौड़ा मनोज कुमार झा के मार्गदर्शन में अंजाम दी गई.

घटनाक्रम के अनुसार, 13 अप्रैल 2026 की तड़के मृगवास पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम बाकन्या में 65 वर्षीय वंकटदास बैरागी के घर डकैती हुई है. बदमाशों ने रात करीब 2 बजे छत के रास्ते घर में प्रवेश किया और बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर उनके हाथ-पैर बांध दिए. नकाबपोश बदमाशों ने दंपत्ति के साथ मारपीट की और घर में रखे एक लाख रुपये नगद सहित सोने के कान के बाले, नाक का कांटा, चांदी की पायल और बिछूड़ी लूटकर फरार हो गए थे. इस गंभीर मामले में पुलिस ने धारा 310(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर तत्काल विवेचना शुरू की थी.

10,000 मोबाइल नंबरों की जांच

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मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी हितिका वासल ने एक विशेष टीम का गठन किया. पुलिस टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए घटनास्थल के आसपास के क्षेत्रों में उपयोग हुए लगभग 10,000 मोबाइल नंबरों का सूक्ष्म तकनीकी विश्लेषण किया. इस दौरान एक संदिग्ध नंबर के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही. पुलिस ने ग्राम बिरयाई निवासी रामधन पुत्र हीरालाल कंजर को हिरासत में लिया, जिसने पूछताछ में अपने साथी मनोहर उर्फ मनोरिया कंजर के साथ मिलकर वारदात करना स्वीकार किया. आरोपियों ने बताया कि शिकार पर जाते समय उन्होंने इस मकान की रेकी की थी और बुजुर्गों को अकेला पाकर लूट की योजना बनाई थी.

आरोपियों की निशानदेही पर पर माल बरामद
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी मनोहर कंजर को भी गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 15,000 रुपये नगद, लूटे गए सोने-चांदी के जेवरात, वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और ताला तोड़ने के औजार बरामद किए हैं. इसके अतिरिक्त, आरोपियों के पास से एक 12 बोर का देशी कट्टा और जिंदा कारतूस भी जब्त किया गया है. पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान एसपी हितिका वासल ने बताया कि डकैती के इस खुलासे में निरीक्षक सुरेश सिंह कुशवाह, नीरज राणा और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है.

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