गुना BJP में अंदरूनी खींचतान तेज, विधायक-जिला महामंत्री आमने सामने, पोस्टर पर भी विवाद

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Priyanka Meena vs Rudradev Singh: गुना जिले में भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सियासी घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है. विधायक प्रियंका मीणा और संगठन पदाधिकारियों के बीच चल रही खींचतान एक बार फिर खुलकर चर्चाओं में आ गई है. इससे पहले गुना में हो रहे रविदास समरसता से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान जगह न मिलने को लेकर मंच से ही बीजेपी के सीनियर नेताओं को खरी खोटी सुनाने वाले विधायक प्रियंका मीणा अब अपनी ही पार्टी के नेताओं से सीधी अदावत में उलझ गई हैं.
बीते रोज मधुसूदनगढ़ मंडी परिसर में कलेक्टर किशोर कन्याल और एसपी हितिका वासल की मौजूदगी में मुख्यमंत्री जन-विश्वास शिविर लगाया गया था. इस दौरान मंच से बोलते हुए चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीणा ने बिना किसी का नाम लिए पार्टी के जिला महामंत्री रुद्रदेव सिंह को असामाजिक तत्व तक कह डाला. विधायक का आरोप था कि कुछ असामाजिक तत्व यह झूठा प्रचार कर रहे हैं कि बस स्टैंड की नई जमीन को रिश्तेदारों के फायदे के लिए तय किया जा रहा है.
जिला महामंत्री का पलटवार
अपनी ही विधायक के इस बयान के सामने आते ही पार्टी के जिला महामंत्री एवं मधुसूदनगढ़ राजघराने से ताल्लुक रखने वाले रुद्रदेव सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो बयान जारी कर तीखा पलटवार किया. उन्होंने विधायक के आरोपों को खारिज करते हुए उन पर पांच सीधे सवाल दाग दिए. रुद्रदेव सिंह ने कहा कि वे मधुसूदनगढ़ बस स्टैंड का मुद्दा वर्ष 2021 से उठा रहे हैं, जब प्रियंका मीणा विधायक तो दूर, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी नहीं थीं. उन्होंने विधायक को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि यदि प्रस्तावित बस स्टैंड के आसपास उनकी या उनके किसी रिश्तेदार की जमीन निकलती है, तो वे तत्काल राजनीति से संन्यास ले लेंगे.
MLA पर लगाए गंभीर आरोप
महामंत्री ने आगे विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गौशाला के लिए जानबूझकर दुर्गम पहाड़ी जमीन दी गई है और मंडी में गरीब तुलावटियों को हटाकर अपने चहेतों को तरजीह दी जा रही है. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि वे जल्द ही स्वयं विधायक कार्यालय पहुंचकर जनहित के लंबित मामलों पर सीधी चर्चा करेंगे.
भाजपा की आपसी गुटबाजी
इसी बीच इस शासकीय कार्यक्रम का विवाद तब और गहरा गया, जब मंच पर लगे मुख्य बैनर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और क्षेत्रीय सांसद रोडमल नागर की तस्वीरें नदारद दिखीं. सिंधिया खेमे के माने जाने वाले संगठन पदाधिकारियों ने पोस्टर से दिग्गजों के फोटो गायब रहने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है. इधर, पूरे मामले में किरकिरी होने के बाद विधायक प्रियंका मीणा ने सफाई दी है कि उन्होंने अपने भाषण में किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया था. शहर के बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए विकास कार्यों को मुख्य क्षेत्र से बाहर ले जाना आवश्यक है. बहरहाल, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुए इस वाकये ने चाचौड़ा भाजपा की आपसी गुटबाजी और कलह को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है.
आरोपों से कोई आपत्ति नहीं
वहीं बीजेपी के जिला महामंत्री रुद्रदेव सिंह का कहना है कि यदि जनहित के मुद्दे उठाना और जनता की आवाज बनना आपको असामाजिक लोगों की श्रेणी में आता है, तो मुझे ऐसे आरोपों से कोई आपत्ति नहीं है. मैं जनता के हित में अपनी आवाज उठाता रहूंगा. जहां तक मधुसूदनगढ़ के बस स्टैंड का सवाल है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, यदि चिन्हित स्थान पर मेरी निजी जमीन निकलती है, तो मैं राजनीति छोड़ने तक को तैयार हूं.