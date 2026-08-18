'रामायण से लेकर महाभारत तक महिलाओं के लिए सिर्फ पुरुष मरे', गुना विधायक का विवादित बयान, मंच पर बैठी BJP विधायक भड़कीं

रामायण-महाभारत का दिया उदाहरण

नानखेड़ी कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी वर्चुअली शामिल हुए. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुना के विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि, आज के दिन मैं किसानों, खाद या बिजली के बारे में बात नहीं करूंगा. देशभक्ति गीतों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि 'ऐ वतन तेरे लिए जान दे देंगे' जैसे गीतों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जान इतनी सस्ती नहीं होती. इसके बजाय, देश के लिए जान लेने के लिए तैयार रहना चाहिए. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने महिलाओं के बारे में एक विवादित बयान दिया. शाक्य ने कहा कि रामायण काल ​​में रावण को उसके भाई ने बार-बार सलाह दी थी कि किसी और की पत्नी का अपहरण करना मौत को न्योता देना है और उसे सम्मान के साथ वापस भेज देना चाहिए. उन्होंने माता सीता को मौत का सामान बताया. उन्होंने कहा कि उस युद्ध में कोई महिला नहीं मरी केवल पुरुष मारे गए. महाभारत का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि, एक महिला पांचाली (द्रौपदी) के कारण एक करोड़ पुरुष मारे गए, फिर भी एक भी महिला की मौत नहीं हुई. इसके अलावा ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के कारण कन्नौज से दिल्ली तक अपने 55 सामंत मरवा दिए थे.