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'रामायण से लेकर महाभारत तक महिलाओं के लिए सिर्फ पुरुष मरे', गुना विधायक का विवादित बयान, मंच पर बैठी BJP विधायक भड़कीं

गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक बार फिर से महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी की है. उनके बयान पर भाजपा की महिला विधायक प्रियंका मीना पैंची ने मंच पर ही विरोध जताया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हो गई.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByPooja
Published: Aug 18, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:55 PM IST
'रामायण से लेकर महाभारत तक महिलाओं के लिए सिर्फ पुरुष मरे', गुना विधायक का विवादित बयान, मंच पर बैठी BJP विधायक भड़कीं

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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