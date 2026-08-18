'रामायण से लेकर महाभारत तक महिलाओं के लिए सिर्फ पुरुष मरे', गुना विधायक का विवादित बयान, मंच पर बैठी BJP विधायक भड़कीं

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अपने बेबाक और विवादित बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है. नानखेड़ी मंडी परिसर में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बलराम कृषि महोत्सव-2026 को संबोधित करते हुए, विधायक पन्नालाल शाक्य ने रामायण, महाभारत और इतिहास का हवाला देते हुए पुरुषों के पतन के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया. जिसके बाद मंच पर मौजूद चंचौड़ा की बीजेपी विधायक प्रियंका मीना पैंची ने शाक्य के बयान पर नाराजगी जताई. उन्होंने मंच पर खड़े होकर इस बात का कड़ा विरोध किया और उनकी टिप्पणी को महिलाओं का अपमान बताया. इसके बाद दोनों विधायकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई.
रामायण-महाभारत का दिया उदाहरण
नानखेड़ी कृषि उपज मंडी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी वर्चुअली शामिल हुए. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुना के विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि, आज के दिन मैं किसानों, खाद या बिजली के बारे में बात नहीं करूंगा. देशभक्ति गीतों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि 'ऐ वतन तेरे लिए जान दे देंगे' जैसे गीतों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जान इतनी सस्ती नहीं होती. इसके बजाय, देश के लिए जान लेने के लिए तैयार रहना चाहिए. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने महिलाओं के बारे में एक विवादित बयान दिया. शाक्य ने कहा कि रामायण काल में रावण को उसके भाई ने बार-बार सलाह दी थी कि किसी और की पत्नी का अपहरण करना मौत को न्योता देना है और उसे सम्मान के साथ वापस भेज देना चाहिए. उन्होंने माता सीता को मौत का सामान बताया. उन्होंने कहा कि उस युद्ध में कोई महिला नहीं मरी केवल पुरुष मारे गए. महाभारत का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि, एक महिला पांचाली (द्रौपदी) के कारण एक करोड़ पुरुष मारे गए, फिर भी एक भी महिला की मौत नहीं हुई. इसके अलावा ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के कारण कन्नौज से दिल्ली तक अपने 55 सामंत मरवा दिए थे.
चांचौड़ा विधायक ने मंच पर जताया विरोध
जब पन्नालाल शाक्य ने रामायण, महाभारत और इतिहास का हवाला देते हुए महिलाओं को विनाश का कारण बताया, तो मंच पर बैठीं चंचोडा की बीजेपी विधायक प्रियंका मीना पैंची अपना गुस्सा रोक नहीं पाईं. वह तुरंत खड़ी हो गईं और शाक्य के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई. सार्वजनिक रूप से अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह टिप्पणी महिलाओं का सीधा अपमान है और इससे महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच साफ झलकती है.
विरोध के बाद भी नहीं रुके शाक्य
अपनी ही पार्टी की एक महिला विधायक के खुले विरोध के बावजूद, विधायक पन्नालाल शाक्य पीछे हटने को तैयार नहीं हुए. मंच पर ही प्रियंका को दो टूक जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हमने कई किताबें पढ़ी हैं और हमें अच्छी तरह पता है कि कहां क्या हुआ है. आप बस चुपचाप बैठ जाइए. दोनों बीजेपी विधायकों के बीच हुई इस तीखी बहस और हंगामे ने कार्यक्रम में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों, जन-प्रतिनिधियों और किसानों के बीच हलचल मच गई. महिलाओं के बारे में दिए गए इस विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे है, जिससे जिले का राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमा गया है.
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