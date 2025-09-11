राजघराने से नाता, संपत्ति 64,80,50,839 रुपये, पिता पूर्व CM... कांग्रेस MLA का ऐसा है साम्राज्य
राजघराने से नाता, संपत्ति 64,80,50,839 रुपये, पिता पूर्व CM... कांग्रेस MLA का ऐसा है साम्राज्य

Jaivardhan Singh Property: मध्य प्रदेश के गुना जिले की राघोगढ़ विधानसभा सीट से विधायक जयवर्धन सिंह राज्य के सबसे अमीर एमएलए में से एक हैं, जिनकी कुल संपत्ति 64.8 करोड़ रुपये है. राजघराने से संबंध रखने वाले जयवर्धन के पिता दिग्विजय सिंह 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:43 PM IST
राजघराने से नाता, संपत्ति 64,80,50,839 रुपये, पिता पूर्व CM... कांग्रेस MLA का ऐसा है साम्राज्य

Congress MLA Jaivardhan Singh Net Worth: मध्य प्रदेश की राजनीति में राजघरानों का बोलबाला रहा है. राघौगढ़ राजघराने से ताल्लुक रखने वाले दिग्विजय सिंह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी राजनीति में हैं. मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायकों की सीरीज में आज आपको कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह की संपत्ति के बारे में बता रहे हैं, जो कुल 64.8 करोड़ रुपये के मालिक हैं. जयवर्धन सिंह 3 बार गुना जिले की राघोगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं. 2013 में पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले जयवर्धन सबसे युवा विधायक बने थे. फिर 2018 में चुनाव जीतकर कमलनाथ की सरकार में मंत्री बने. इसके बाद 2023 में भी इस सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं.

जयवर्धन सिंह की संपत्ति 64,80,50,839 रुपये, कर्ज 4.83 करोड़

साल 2023 के चुनावी हलफनामे में जयवर्धन सिंह ने अपनी कुल संपत्ति 64,80,50,839 रुपये बताई थी, जिसमें चल संपत्ति 16.82 करोड़ रुपये और अचल संपत्ति 48.53 करोड़ रुपये है. एफिडेविट के मुताबिक, जयवर्धन सिंह के ऊपर कुल 4.83 करोड़ रुपये का कर्ज है. साल 2022-23 में उनका इनकम 23.81 लाख रुपये और उनकी पत्नी श्रीजम्या सिंह का इनकम 18.28 लाख रुपये, जबकि फैमिली इनकम 36.27 लाख रुपये थी. उन्होंने अपना इनकम सोर्स विधायक की सैलरी, किराए, ब्याज और कृषि बताया था, जबकि उनकी पत्नी का इनकम सोर्स किराए, ब्याज और बिजनेस है.

ये भी पढ़ें- संपत्ति 1,34,24,75,811 रुपये, दिल्ली में 2 एकड़ में बंगला... रह चुके हैं CM और 9 बार सांसद; कांग्रेस MLA का साम्राज्य

जयवर्धन सिंह के पास राघोगढ़ के अलावा भोपाल और राजस्थान के झालावाड़ में 12 जगहों पर एग्रीकल्चर लैंड है. इसके अलावा राघोगढ़ में 2 करोड़ रुपये का नॉन-एग्रीकल्चर लैंड भी है. उनके नाम पर राघोगढ़ और दिल्ली में कमर्शियल बिल्डिंग भी है. इसके अलावा दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में 55 लाख रुपये की रेसिडेंशियल प्रोपर्टी है.  उनकी पत्नी और फैमिली के पास भी कई प्रोपर्टी हैं. कोई गाड़ी नहीं है.

ये भी पढ़ें- संपत्ति 2,96,08,31,000 रुपये, कोई क्रिमिनल केस नहीं... नहीं लेते सरकारी सुविधा और सैलरी; ऐसा है BJP विधायक का साम्राज्य

दून स्कूल और फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की पढ़ाई

9 जुलाई, 1986 को दिल्ली में जन्मे जयवर्धन सिंह की शुरुआती पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल से हुई है. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फिर उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (डेवलपमेंट प्रैक्टिस) में मास्टर डिग्री हासिल की. पढ़ाई पूरी करने के बाद जयवर्धन सिंह ने साल 2013 में राजनीति में एंट्री ली और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राघौगढ़ विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे.

