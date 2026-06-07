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गुना में दूषित पानी से 10 से ज्यादा बच्चे बीमार, 4 महीने से नहीं हुई थी टंकी की सफाई

Guna News: गुना के बूढ़े बालाजी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दूषित पानी की सप्लाई से 10 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए. बच्चों को उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्रशासन ने पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 07, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:27 PM IST
गुना में दूषित पानी से 10 से ज्यादा बच्चे बीमार, 4 महीने से नहीं हुई थी टंकी की सफाई
Image Credit: Guna Contaminated Water Supply

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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