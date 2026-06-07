गुना में दूषित पानी से 10 से ज्यादा बच्चे बीमार, 4 महीने से नहीं हुई थी टंकी की सफाई

मिली जानकारी के मुताबिक, नगरपालिका क्षेत्र के बूढ़े बालाजी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले करीब 15 दिनों से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है. गंदा पानी पीने के कारण 3 से 12 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 10 से 12 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. बच्चों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और कमजोरी जैसी शिकायतों के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. कुछ बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि अन्य का उपचार जारी रहा. चिकित्सकों ने भी दूषित पानी को बीमारी का संभावित कारण माना है.