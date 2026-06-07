गुना में दूषित पानी से 10 से ज्यादा बच्चे बीमार, 4 महीने से नहीं हुई थी टंकी की सफाई

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Guna Contaminated Water Supply: गुना शहर में दूषित पानी की सप्लाई अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ती नजर आ रही है. बूढ़े बालाजी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गंदा पानी पहुंचने से कई बच्चे बीमार हो गए हैं. हालात ऐसे बन गए हैं कि स्थानीय लोगों को इंदौर के भागीरथपुरा जैसी घटना की आशंका सताने लगी है. रहवासी लगातार प्रशासन से समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है.
मिली जानकारी के मुताबिक, नगरपालिका क्षेत्र के बूढ़े बालाजी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले करीब 15 दिनों से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है. गंदा पानी पीने के कारण 3 से 12 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 10 से 12 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. बच्चों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और कमजोरी जैसी शिकायतों के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. कुछ बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि अन्य का उपचार जारी रहा. चिकित्सकों ने भी दूषित पानी को बीमारी का संभावित कारण माना है.
पाइपलाइन कई जगहों पर क्षतिग्रस्त
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके की पेयजल पाइपलाइन कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त और लीकेज है. उनका कहना है कि नालियों और आसपास जमा गंदा पानी पाइपलाइन में मिलकर घरों तक पहुंच रहा है. इससे लोगों को मजबूरी में दूषित पानी का उपयोग करना पड़ रहा है. वार्ड क्रमांक 8 और 9 के पार्षद प्रतिनिधि लालाराम लोधा ने भी समस्या की पुष्टि करते हुए पीएचई विभाग और नगरपालिका से तत्काल सुधार कार्य कराने की मांग की है.
पूरे मामले में जांच की मांग
मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि क्षेत्र की पानी की टंकी की सफाई पिछले करीब चार महीने से नहीं हुई थी. इस जानकारी के बाद रहवासियों में नाराजगी बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि यदि समय पर टंकियों की सफाई और रखरखाव किया जाता, तो बच्चों की तबीयत खराब होने जैसी स्थिति शायद नहीं बनती. अब लोग पूरे मामले की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
पेयजल व्यवस्था की निगरानी
घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जिला अस्पताल पहुंचे और भर्ती बच्चों व उनके परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के साथ प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. साथ ही शहर की सभी पानी की टंकियों की नियमित सफाई और पेयजल व्यवस्था की निगरानी सुनिश्चित करने की बात कही.
कई बच्चों में पीलिया के लक्षण
वहीं जिला अस्पताल के आरएमओ डॉ. पी.एन. धाकड़ ने बताया कि दो-तीन दिन पहले आठ से दस बच्चों को उल्टी-दस्त की शिकायत के साथ अस्पताल लाया गया था. जांच के दौरान कुछ बच्चों में पीलिया के लक्षण भी पाए गए. हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल सभी बच्चों की हालत सामान्य है और उन्हें आवश्यक उपचार दिया जा रहा है.
जांच के लिए भेजे गए सैंपल
इसके अलावा, नगरपालिका के प्रभारी सीएमओ शैलेन्द्र अवस्थी ने बताया कि वार्ड 9 से पानी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं. साथ ही लीकेज पाइपलाइन को ठीक कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. हालांकि स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि समय रहते निगरानी और रखरखाव किया जाता, तो बच्चों की सेहत पर यह संकट क्यों आता.
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