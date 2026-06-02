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रूठी पत्नी को मनाने गए पति की बेरहमी से पिटाई, ससुराल में जलील हुआ जमाई, घर आकर दे दी जान

Guna News-गुना में ससुराल में मारपीट और प्रताड़ना से परेशान होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक अपनी पत्नी को वापस लेने गया ससुराल गया था, जहां हुए विवाद के बाद उसने जहर खा लिया. गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Jun 02, 2026, 06:07 PM IST
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रूठी पत्नी को मनाने गए पति की बेरहमी से पिटाई, ससुराल में जलील हुआ जमाई, घर आकर दे दी जान

Guna Young Man Suicide-ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा कथित तौर पर की गई मारपीट और प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर गुना जिले के एक युवक ने आत्मघाती कदम उठा लिया. मृतक अपनी रूठी हुई पत्नी को मायके से वापस बुलाने के लिए अपनी ससुराल गया था, जहां हुए विवाद के बाद उसने यह आत्मघाती कदम उठाया. जहर के असर के चलते सोमवार रात जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मंगलवार सुबह शव का पोस्टमॉर्टम कराकर मर्ग कायम किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पत्नी को लेने गया था ससुराल
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुना जिले के भौंरा गिर्द का रहने वाला अमीन खान सोमवार को अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अशोकनगर स्थित अपनी ससुराल गया हुआ था. मृतक के चचेरे भाई सलमान ने बताया कि सोमवार शाम को अमीन अशोकनगर से वापस गुना आया और यहां नानाखेड़ी इलाके में अपने चाचा की टैक्सी में आकर बैठ गया. कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे लगातार उल्टियां होने लगीं.

इलाज के दौरान हुई मौत
जब चाचा ने घबराकर उससे पूछताछ की, तो अमीन ने बेहद तनाव में होने की बात स्वीकार की. उसने बताया कि ससुराल में हुए विवाद और अपमान से दुखी होकर उसने सल्फास की दो गोलियां निगल ली हैं. हालत बिगड़ती देख परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका और रात में उसने दम तोड़ दिया.

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नौ साल पहले हुआ था निकाह
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मृतक के परिजनों ने अमीन के ससुर और सालों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. भाई का कहना है कि अमीन की शादी करीब 9 वर्ष पहले हुई थी और उनका एक बच्चा भी है. जब वह अपनी पत्नी को लिवाने गया, तो ससुराल वालों ने न सिर्फ उसे साथ भेजने से साफ मना कर दिया, बल्कि अमीन के साथ बेरहमी से मारपीट भी की. इसी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के कारण वह गहरे सदमे में चला गया था और उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया. फिलहाल स्थानीय पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर मामले को विवेचना में लिया है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की बात कही है.

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