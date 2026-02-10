कैसे होगा इलाज, जब शराब के नशे में धुत हो डॉक्टर साब, इमरजेंसी वार्ड में थे तैनात

Guna News: गुना जिले से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. क्योंकि यहां रात में इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर शराब के नशे में था. ऐसे में जब यह मामला सामने आया तो हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि यहां भर्ती मरीज बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर साहब के नशे में थे. यानि आप सोच सकते हैं कि ऐसे में मरीजों का क्या हाल होगा. डॉक्टर की इस अमानवीय लापरवाही का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचना तय था.

गुना जिला अस्पताल का मामला

मामला गुना जिला अस्पताल में रविवार की रात का बताया जा रहा है. यहां रात के वक्त डॉक्टर अजय सिंह राठौर इमरजेंसी वार्ड में तैनात थे, उस वक्त इमरजेंसी वार्ड में कई मरीज भर्ती थे. लेकिन डॉक्टर अजय सिंह राठौर नशे की हालत में यहां बैठे हुए थे. उनका जो वीडियो सामने आया है, उसमें डॉक्टर साहब ठीक सेबैठ भी नहीं पा रहे हैं. वहीं बात करने में उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी और वह मरीजों का इलाज करने की जगह मजाक करते नजर आ रहे हैं. जिसके बाद यहां मरीजों के परिजनों में भी गुस्सा देखा गया है, क्योंकि यह बड़ी लापरवाही थी.

हद तो तब हो गई जब डॉक्टर ने इलाज की जरूरत वाले मरीज को देखने के बजाय वहां मौजूद दूसरे व्यक्ति को ही मरीज बता दिया. जब उनसे पूछा गया कि मरीज कौन है, तो वे वीडियो बना रहे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहने लगे 'तुम्हें दिल में जलन की बीमारी है' डॉक्टर की इस गैर-जिम्मेदार हरकत से वार्ड में मौजूद लोग सन्न रह गए. मरीज के अटेंडर का आरोप है कि डॉक्टर ने पहले गलत दवा लिखी और जब आपत्ति जताई गई तो पर्चा फाड़ दिया.

स्वास्थ्य विभाग करेगा कार्रवाई

अस्पताल में स्थिति बिगड़ती देख अस्पताल प्रबंधन मौके पर पहुंचा और तुरंत ही एक्शन लिया. आरएमओ और अस्पताल मैनेजर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नशे में धुत डॉक्टर को ड्यूटी से हटाकर घर भेज दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर अजय सिंह राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है, इतना ही नहीं, डॉक्टर के निलंबन को लेकर कलेक्टर को भी पत्र लिखा गया है. यह जानकारी गुना जिला अस्पताल के सीएमएचओ डॉ.राजकुमार ऋषिश्वर की तरफ से दी गई है.

गुना से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट

