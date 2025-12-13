10 साल बंधुआ मजदूरी में फंसे गुना के परिवार को बारां से मुक्त कराया, न्याय के लिए मुक्ति प्रमाण पत्र की मांग

MP Family Hostage in Rajasthan: मध्यप्रदेश के गुना जिले के एक परिवार को पिछले 10 वर्षों से राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी में रखा गया था. परिवार ने 45 हजार रुपए का कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया और कहीं आने-जाने की आजादी नहीं दी जा रही थी. पीड़तों ने बताया कि निपानिया निवासी सुरेश धाकड़ चारों को रोकता था और भागने की कोशिश पर मारपीट करता था. लंबे समय से चली आ रही यह बंधुआ मजदूरी की कहानी अब उजागर हुई.

वहीं एक सामाजिक संगठन और पीड़ित युवा मंडल की मदद से चार बंधुआ मजदूरों को बारां जिले से मुक्त करा लिया गया. जिनमें भैयालाल पुत्र कन्नू सहरिया, फूला बाई सहरिया, जानू सहरिया और नंदनी सहरिया शामिल हैं. मुक्ति के बाद परिवार अब स्वतंत्र रूप से रहने लगा है. पीड़ित युवा मंडल ने जिला प्रशासन से कहा कि अब उन्हें जल्द से जल्द मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, ताकि उनका पुनर्वास और सरकारी लाभ सुनिश्चित हो सके.

प्रशासन से गुहार लगाई

वहीं लोगों ने बताया कि पीड़ितों की मुक्ति के बावजूद चारों को अभी तक मुक्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है. यह प्रमाण पत्र बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए बेहद आवश्यक होता है. पीड़ित युवा मंडल ने एसडीएम कार्यालय, गुना में पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी दी और जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि छबड़ा एसडीएम से संपर्क कर चारों पीड़ितों को शीघ्र मुक्ति प्रमाण पत्र दिलाया जाए.

तुरंत कार्रवाई की मांग की

बारां जिले की छबड़ा तहसील प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और चारों मजदूरों को सुरेश धाकड़ के चंगुल से मुक्त कराया. पीड़ित युवा मंडल ने मुक्ति के बाद भी सतर्कता दिखाई और प्रशासन से आग्रह किया कि न्याय सुनिश्चित किया जाए. संगठन का कहना है कि मुक्ति प्रमाण पत्र के बिना मजदूर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते, इसलिए जल्द कार्रवाई जरूरी है.

