Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3040070
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

10 साल बंधुआ मजदूरी में फंसे गुना के परिवार को बारां से मुक्त कराया, न्याय के लिए मुक्ति प्रमाण पत्र की मांग

Guna Family News: मध्य प्रदेश के गुना जिले के रहने वाले एक परिवार से राजस्थान में बंधक बनाकर मजदूरी करवाई जा रही थी. बताया जा रहा है कि परिवार ने सिर्फ 45 हजार रुपए का कर्ज लिया था, उसी को चुकाने के लिए मजबूर किया गया है. इतना ही नहीं कहीं पर आने-जाने की भी आजादी भी नहीं दी जा रही थी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 13, 2025, 09:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 साल बाद गुना के परिवार को मिली आजादी
10 साल बाद गुना के परिवार को मिली आजादी

MP Family Hostage in Rajasthan: मध्यप्रदेश के गुना जिले के एक परिवार को पिछले 10 वर्षों से राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी में रखा गया था. परिवार ने 45 हजार रुपए का कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया और कहीं आने-जाने की आजादी नहीं दी जा रही थी. पीड़तों ने बताया कि निपानिया निवासी सुरेश धाकड़ चारों को रोकता था और भागने की कोशिश पर मारपीट करता था. लंबे समय से चली आ रही यह बंधुआ मजदूरी की कहानी अब उजागर हुई.

वहीं एक सामाजिक संगठन और पीड़ित युवा मंडल की मदद से चार बंधुआ मजदूरों को बारां जिले से मुक्त करा लिया गया. जिनमें भैयालाल पुत्र कन्नू सहरिया, फूला बाई सहरिया, जानू सहरिया और नंदनी सहरिया शामिल हैं. मुक्ति के बाद परिवार अब स्वतंत्र रूप से रहने लगा है. पीड़ित युवा मंडल ने जिला प्रशासन से कहा कि अब उन्हें जल्द से जल्द मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाए, ताकि उनका पुनर्वास और सरकारी लाभ सुनिश्चित हो सके.

प्रशासन से गुहार लगाई 
वहीं लोगों ने बताया कि पीड़ितों की मुक्ति के बावजूद चारों को अभी तक मुक्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है. यह प्रमाण पत्र बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए बेहद आवश्यक होता है. पीड़ित युवा मंडल ने एसडीएम कार्यालय, गुना में पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी दी और जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि छबड़ा एसडीएम से संपर्क कर चारों पीड़ितों को शीघ्र मुक्ति प्रमाण पत्र दिलाया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

तुरंत कार्रवाई की मांग की 
बारां जिले की छबड़ा तहसील प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और चारों मजदूरों को सुरेश धाकड़ के चंगुल से मुक्त कराया. पीड़ित युवा मंडल ने मुक्ति के बाद भी सतर्कता दिखाई और प्रशासन से आग्रह किया कि न्याय सुनिश्चित किया जाए. संगठन का कहना है कि मुक्ति प्रमाण पत्र के बिना मजदूर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते, इसलिए जल्द कार्रवाई जरूरी है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

guna newsGuna Family News

Trending news

Burhanpur rape case
‘रेप केस’ में फंसा 5 साल का बच्चा! नकली पुलिस ने पुलिसकर्मी से कॉल कर मांगे 1.7 लाख
chhattisgarh news
55 साल का 'लुटेरा दूल्हा'! 4 शादियां, 5 बच्चे, चौथी डॉक्टर पत्नी के साथ मिलकर की ठगी
Itarsi police station news
एमपी में किन्नरों के बीच तगड़ा विवाद, फिनाइल पीने के बाद 3 अस्पताल में भर्ती
Chhattisgarh Crime News
कांग्रेस नेता के लाज में घुसकर हाथापाई, दर्जनभर से अधिक लोगों ने किया हमला
mp news
MP की आंगनबाड़ी व्यवस्था पर फिर सवाल, कटनी में बकरियों संग भोजन कर रहे बच्चे
mp fertilizer crisis
एमपी में खाद लेने पहुंचे किसानों से बदसलूकी, तहसीलदार ने किसान को जड़ा तमाचा
mp news
इंदौर की अनिका के लिए सोनू सूद और बिग बॉस की आवाज ने मांगी मदद, 9 करोड़ की है जरूरत
sagar news
काला हिरण शिकार केस में बड़ा नेटवर्क बेनकाब, फॉरेस्ट रिमांड में चौंकाने वाले खुलासे
Bastar Olympics 2025
'बस्तर बनेगा देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग...', बस्तर से गृहमंत्री ने किया ऐलान
mp news
फेमस होने के लिए गर्दन काटकर सिर के साथ थाने पहुंचा, फिर हुआ फरार, फॉर्म भरने आया था