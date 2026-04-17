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गुना में मौत का दंगल! दो ट्रैक्टरों के बीच 'खूनी जंग', जंजीर टूटती तो बिछ जातीं लाशें!

Guna Farmer News: मध्य प्रदेश के गुना जिले की अनाज मंडी में किसानों के बीच अलग ही नजारा देखने को मिला. जहां किसान अपने ट्रैक्टरों से जानलेवा स्टंट करते नजर आए. वहीं पास में मौजूद भीड़ इसे देखकर जमकर तालियां बजाती हुई दिखी. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 17, 2026, 06:46 PM IST
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Guna Grain Mandi News
Guna Grain Mandi News

Guna Grain Mandi News: गुना जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी में इन दिनों अनाज की भारी आवक हो रही है. मंडी प्रांगण छोटा पड़ने के कारण प्रशासन ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को दशहरा मैदान में खड़ा करने की व्यवस्था की है. लेकिन, सुरक्षा के लिए दी गई इस जगह का उपयोग कुछ युवा किसान जानलेवा स्टंट के लिए कर रहे हैं. मंडी में उपज बेचने आए इन किसानों के खतरनाक मनोरंजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हडकंप मच गया है.

बता दें कि दशहरा मैदान से सामने आए वीडियो में स्टंट की संजीदगी और भी ज्यादा डराने वाली है. यहां युवक केवल ट्रैक्टरों को दो पहियों पर नहीं नचा रहे, बल्कि दो भारी-भरकम ट्रैक्टरों के बीच टोचन (ताकत की जंग) का खेल चल रहा है. दो ट्रैक्टरों के पिछले हिस्सों को एक टायर के मजबूत टुकड़े से जोड़ दिया गया और फिर दोनों चालकों ने पूरी ताकत के साथ रेस देना शुरू किया.

हवा में उछल रहे थे ट्रैक्टर के परिए
देखते ही देखते दोनों ट्रैक्टर विपरीत दिशाओं में जोर लगाने लगे. इस जोर-आजमाइश के दौरान ट्रैक्टरों के अगले पहिए बार-बार हवा में उछल रहे थे और इंजन से निकलता धुंआ आसमान को छू रहा था. यदि इस बीच खिंचाव के कारण टायर फटता या कोई तकनीकी खराबी होती, तो यह ताकत का प्रदर्शन पल भर में खूनी मंजर में बदल सकता था.

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नजारा देख लोगों ने बजाई ताली
ताज्जुब की बात यह है कि जहां एक ओर यह जानलेवा मुकाबला चल रहा था, वहीं आसपास खड़ी किसानों की बड़ी भीड़ तालियां बजाकर और सीटियां मारकर इस मौत के खेल का मजा ले रही थी. भीड़ में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, जो अनजाने में अपनी जान जोखिम में डालकर इन ट्रैक्टरों के बेहद करीब खड़े थे और तालियां बजा रहे थे. हैरानी इस बात की है कि शहर के बीचों-बीच स्थित दशहरा मैदान में घंटों तक यह ड्रामा चलता रहा.

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