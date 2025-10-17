तंत्र-मंत्र के शक में अधेड़ की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या, फतेहगढ़ पुलिस ने पकड़े तीन हत्यारे

Guna Crime News: गुना जिले की फतेहगढ़ थाना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है. पुलिस ने तीनों हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दरअसल, ग्राम बलखण्डी में पेड़ पर संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ मृतक मान सिंह भिलाला का शव मिला था. 8 अक्टूबर को जिले के फतेहगढ़ थानांतर्गत ग्राम बलखण्डी में एक खेत की मेड़ पर बहेड़ा के पेड़ पर एक व्यक्ति की लाश लटके होने की सूचना मिलने पर फतेहगढ़ थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और लाश व घटना स्थल का बारीकी से मौका मौआयना किया. शव की पहचान मान सिंह पुत्र जुवान सिंह भिलाला निवासी ग्राम बरमन सोसायटी थाना फतेहगढ़ के रूप में हुई.

प्रकरण की प्रारंभिक जांच में मृतक के सिर, आंख व शरीर में अन्य जगह चोट के निशान पाए गए एवं घटनास्थल का मौका मुआयना करने पर मौके से कुछ जरूरी साक्ष्य जप्त किये गये. मृतक का पीएम कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में डॉक्टर ने मृत्यु का कारण गला दबने से होना लेख किया. जांच के दौरान मृतक के परिजनों व अन्य साक्षियों के कथन लिए गए, जिसमें उनके द्वारा मृतक को अंतिम बार ओजम भिलाला, अमर सिंह भिलाला एवं मुकेश भिलाला निवासीगण ग्राम बरमन सोसायटी के साथ देखा जाना बताया. इन पर ही हत्या कर लाश को पेड़ पर लटकाने का शक व्यक्त करते हुए कि कहा कि इनके द्वारा मृतक पर तंत्र-मंत्र करने का आरोप लगाया जाता था और जो पूर्व में मृतक से विवाद भी कर चुके थे और उसे गांव छोडकर जाने की धमकी देते थे.

आरोपियों को भेजा गया जेल

पुलिस द्वारा 20 घंटों के भीतर ही तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना जुर्म स्वीकारते हुए बताया कि मान सिंह भिलाला तंत्र-मंत्र करता था. जिससे उनके परिवार के लोग अक्सर बीमार बने रहते थे, उनके द्वारा मान सिंह से कई बार तंत्र-मंत्र छोड़ देने और गांव से चले जाने का बोला गया, लेकिन वह नहीं मान रहा था. इसलिए उनके द्वारा मान सिंह की हत्या करने की योजना बनाई और 7 अक्टूबर 25 को उनके द्वारा मान सिंह को कॉल कर पूछा तो वह सिरसौद में था, फिर वह सिरसौद पहुंचे और मान सिंह को घर छोडने का बोलकर उसे मोटर सायकिल पर बिठा लिया और रास्ते में बलखण्डी गांव के पास उसके गले में तोलिया डालकर खींचा तो वह मोटर सायकिल से नीचे गिर गया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई थी और फिर वह उसे खींचकर रोड़ से अंदर खेत में ले गए और तोलिया से गला दवाकर एक पेड़ पर लटका दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. पुलिस ने प्रकरण में तीनों आरोपी गिरफ्तार कर जिन्हें न्यायालय पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है. (रिपोर्टः करतार सिंह, गुना)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "गुना" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!