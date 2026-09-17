'महाराज, दो बोरी खाद नहीं मिल रही…', किसान की फरियाद पर भड़के सिंधिया, कलेक्टर से ऐसा क्या बोले?

रक्तदाताओं को पिलाया जूस

सर्किट हाउस में जनसुनवाई निपटाने के बाद सिंधिया सीधे जिला अस्पताल पहुंचे. वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के तहत विशाल रक्तदान शिविर चल रहा था. मंत्री ने रक्तदाताओं से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और खुद अपने हाथों से उन्हें जूस पिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और एक यूनिट रक्त किसी चिराग को बुझने से बचा सकता है. चार दिवसीय प्रवास के दौरान सिंधिया लगातार क्षेत्र में रहकर विकास कार्यों के लोकार्पण, जनसंवाद और जनता की सीधी समस्याओं के समाधान में जुटे हुए हैं.