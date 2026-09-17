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'महाराज, दो बोरी खाद नहीं मिल रही…', किसान की फरियाद पर भड़के सिंधिया, कलेक्टर से ऐसा क्या बोले?

मध्य प्रदेश के गुना जिले में खाद संकट के बीच किसानों ने केंद्रीय मंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखीं. वहीं टोकन कालाबाजारी और ऑनलाइन पोर्टल में गड़बड़ी की आशंका पर सिंधिया ने कलेक्टर को किसानों ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByManish kushawah
Published: Sep 17, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 09:57 PM IST
'महाराज, दो बोरी खाद नहीं मिल रही…', किसान की फरियाद पर भड़के सिंधिया, कलेक्टर से ऐसा क्या बोले?
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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