/गुना में पुलिस लाइन में फंदे से झूल गई महिला सिपाही, छुट्टी मनाकर ड्यूटी पर लौटी थीं निशा शर्मा

सोमवार को ड्यूटी जॉइन की थी

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मृतिका निशा शर्मा दो दिनों के अवकाश पर अपने गृह जिला अशोकनगर गई हुई थीं और सोमवार शाम को ही वापस गुना ड्यूटी पर लौटी थीं. महज कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका रहस्य अभी बरकरार है. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है या नहीं, इस बात की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. हादसे की सूचना निशा के परिजनों को दे दी गई है. कैंट थाना पुलिस के अनुसार, परिजनों के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस कदम के पीछे की असली वजह साफ हो सकेगी.