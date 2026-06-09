/गुना में पुलिस लाइन में फंदे से झूल गई महिला सिपाही, छुट्टी मनाकर ड्यूटी पर लौटी थीं निशा शर्मा

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Guna Constable Suicide-मध्यप्रदेश के गुना जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन परिसर से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सिटी कोतवाली थाने में अपनी सेवाएं दे रही 25 वर्षीय महिला आरक्षक निशा शर्मा ने मंगलवार दोपहर अपने शासकीय क्वॉर्टर के भीतर फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे सहित पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंची कैंट थाना पुलिस ने बंद दरवाजे को तोडकर शव को फंदे से नीचे उतारा और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.
कामवाली ने खटखटाया दरवाजा
मूल रूप से पड़ोसी जिले अशोकनगर की निवासी निशा शर्मा गुना पुलिस लाइन के ही एक सरकारी क्वॉर्टर में रह रही थीं. मंगलवार सुबह से ही उनके कमरे का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था. रोजाना की तरह सुबह जब कामवाली महिला वहां पहुंची, तो उसने कई दफा कुंडी खटखटाई, लेकिन भीतर से कोई सुगबुगाहट न होने पर वह वापस लौट गई.
पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना
इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे तक जब निशा के घर का दरवाजा नहीं खुला, तो पड़ोस में रहने वाले अन्य पुलिस परिवारों को किसी अनहोनी की आशंका हुई. उन्होंने फौरन मामले की जानकारी कैंट पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब अंदर से कोई जवाब नहीं पाया, तो दरवाजा तोडकर घर में प्रवेश किया. कमरे में निशा का शव बेडशीट के पंखे के सहारे फंदे पर लटका मिला.
सोमवार को ड्यूटी जॉइन की थी
प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मृतिका निशा शर्मा दो दिनों के अवकाश पर अपने गृह जिला अशोकनगर गई हुई थीं और सोमवार शाम को ही वापस गुना ड्यूटी पर लौटी थीं. महज कुछ घंटों के भीतर ही उन्होंने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका रहस्य अभी बरकरार है. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है या नहीं, इस बात की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. हादसे की सूचना निशा के परिजनों को दे दी गई है. कैंट थाना पुलिस के अनुसार, परिजनों के बयान और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस कदम के पीछे की असली वजह साफ हो सकेगी.
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