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गुना में पुलिस लाइन में फंदे से झूल गई महिला सिपाही, छुट्टी मनाकर ड्यूटी पर लौटी थीं निशा शर्मा

Guna News-गुना में एक महिला आरक्षक ने अपने सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आरक्षक का शव पंखे पर लटका हुआ हुआ मिला. मृतिका दो दिनों की छुट्टा पर अपने घर अशोकनगर गई हुई थी और सोमवार शाम ही ड्यूटी पर वापस लौटी थी.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 09, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:53 PM IST
गुना में पुलिस लाइन में फंदे से झूल गई महिला सिपाही, छुट्टी मनाकर ड्यूटी पर लौटी थीं निशा शर्मा

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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