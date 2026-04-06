गुना के स्कूल में 'तांडव'! प्रार्थना के वक्त आसमान से टूटा मधुमक्खियों का कहर, मची चीख-पुकार

MP News-मध्यप्रदेश के गुना में एक निजी स्कूल में प्रार्थना के दौरान बड़ी घटना हो गई. सोमवार सुबह छात्र-छात्राएं रोज की तरह प्रार्थना सभा के लिए स्कूल परिसर में एकत्रित हो रहे थे, तभी अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. मधुमक्खियों के हमले के दौरान चीख-पुकार और भगदड़ मच गई. इस घटना में 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर छात्र-छात्राएं शामिल हैं. डॉक्टरों के अनुसार, सभी की हालत अब खतरे से बाहर है.

35 से ज्यादा लोग हुए घायल

जानकारी के अनुसार, स्कूल में प्रार्थना शुरू होने वाली थी, इसी दौरान परिसर में स्थित एक पेड़ से मधुमक्खियों का झुंड तेजी से नीचे आया और बच्चों और स्कूल स्टाफ पर टूट पड़ा. इस अचानक हुए हमले से बच्चे बुरी तरह घबरा गए. सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस अफरा-तफरी के माहौल में कई बच्चे गिर पड़े. इस घटना में 35 से ज्यादा लोगों डंक लगे, जिनमें अधिकांश स्कूल बच्चे हैं.

घायलों का किया गया उपचार

घटना के बाद तुरंत स्कूल प्रबंधन ने सभी को स्कूल के चिकित्सा कक्ष में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया. वहीं गंभीर रूप से प्रभावित बच्चों के परिजनों को सूचना दी गई और उन्हें घर भेज दिया गया, जबकि कुछ को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया.डॉक्टरों के अनुसार, सभी की हालत अब खतरे से बाहर है. घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

स्कूल परिसर में था छत्ता

घटना को लेकर कुछ अभिभावकों ने नााराजगी जाहिक कि है. उनका कहना है कि उन्हें बच्चों से तुरंत नहीं मिलने दिया गया. वहीं स्कूल प्रशासन का कहना है कि उस समय प्राथमिकता बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और और स्थिति को नियंत्रित करने की थी. घटना के बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी गई. स्कूल प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मधमुक्खियों के छत्ते को जल्द ही हटवाया जाएगा.

यह भी पढ़ें-टोल प्लाजा के पास रहने वालों को झटका, मंथली पास हुआ महंगा; सालभर में बढ़ा इतना खर्च

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!