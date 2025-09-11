'भारत में भी हो सकते हैं नेपाल जैसे हालात', BJP विधायक ने 'गृहयुद्ध' की जताई आशंका, कहा- युवाओं को मिले मिलिट्री ट्रेनिंग
'भारत में भी हो सकते हैं नेपाल जैसे हालात', BJP विधायक ने 'गृहयुद्ध' की जताई आशंका, कहा- युवाओं को मिले मिलिट्री ट्रेनिंग

Guna News-गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि देश के अंदर गृहयुद्ध की स्थिति छिड़ सकती है, यहां भी नेपाल, श्रीलंका जैसे हालत हो सकते हैं. यह बयान उन्होने राज्य स्तरीय जूडो और बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान दिया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:03 PM IST
BJP MLA Big Statement-मध्यप्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे हालात अब भारत में भी हो सकते हैं. देश के अंदर गृहयुद्ध जैसी स्थिति छिड़ सकती है. इसलिए 18 से 30 वर्ष तक के युवाओं को अनिवार्य रूप से मिलिट्री ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. विधायक पन्नालाला शाक्य राज्य स्तरीय जूडो और बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए. इसी दौरान बोलते हुए उन्होंने यह बयान दिया. 

सबकी निगाह हिंदुस्तान पर है
विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि लंका में आग लगी, बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ, अफगानिस्तान की हालत खराब है, पाकिस्तान में आतंकवाद पनप रहा है और हाल ही में नेपाल भी बर्बाद हो गया. अब सबकी निगाह हिंदुस्तान पर है. अगर हमने युवाओं को तैयार नहीं किया तो हमारे देश में भी गृहयुद्ध छिड़ सकता है. 

लिखित प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाए
विधायक ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि उनका यह लिखित प्रस्ताव दिल्ली भेजा जाए. गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को बताया जाए कि युवाओं की मिलिट्री ट्रेनिंग तत्काल शुरू की जाए. जल्दी से जल्दी इसे चालू करना जरूरी है. हम कल की कल्पना करें कि हमारे देश में भी अगर ऐसा कुछ होता है, तो कौन-कौन बाहर निकलेगा. होगा जरूर, जरूर होगा. ये मैं बिल्कुल चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं, क्योंकि मुझे भी यह दिख रहा है. ऐसा कुछ होने वाला है, ये पक्का मानना. जिला दंडाधिकारी से करबद्ध निवेदन है कि श्रीमान सावधान हो जाएं. नहीं तो ये जितने स्कूटी लेकर गए हैं न यहां से, कोई इनमें दो थप्पड़ लगाएगा और स्कूटी छुड़ा ले जाएगा.

सोमनाथ और नालंदा का दिया उदाहरण
विधायक शाक्य ने कहा कि नालंद विश्वविद्यालय में 12 हजार विद्यार्थी और 1200 शिक्षक थे, लेकिन सिर्फ 11 लोगों ने उसे जला दिया. छह महीने तक पुस्तकालय जलता रहा और कोई बचाने नहीं निकला. ऐसे ही सोमनाथ मंदिर भी आग में झोंक दिया गया. बहुत लोग थे, लेकिन वो यही सोचते रहे कि भगवान भोलेनाथ त्रिशूल निकालेंगे और राक्षस का वध कर देंगे. इस भरोसे में मत रहिए.

;