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बंद घर में मिला बुजुर्ग दंपत्ति का शव, वकील पति फंदे पर तो पत्नी बिस्तर पर मृत मिली, आत्महत्या की आशंका

Guna News-गुना में बंद घर में बुजुर्ग दंपत्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. पति का शव फंदे पर लटका हुआ मिला तो पत्नी की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई मिली. शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का माना जा रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 03, 2026, 02:28 PM IST
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बंद घर में मिला बुजुर्ग दंपत्ति का शव, वकील पति फंदे पर तो पत्नी बिस्तर पर मृत मिली, आत्महत्या की आशंका

Bodies of Elderly Couple Found in Room-मध्यप्रदेश के गुना की धाकड़ कॉलोनी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक बंद घर के अंदर बुजुर्ग दंपत्ति के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतकों की पहचान 70 वर्षीय वकील दिलीप कुमार गोयल और उनकी पत्नी 65 वर्षीय किरण गोयल के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का माना जा रहा है. हालांकि, मौत के असली कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

घर पर नहीं था बेटा और बहू
जानकारी के अनुसार, घटना के समय घर में बुजुर्ग दंपत्ति अकेले थे. उनका बेटा, बहू और बच्चे एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे. गुरुवार शाम तक दंपत्ति की पड़ोसियों से सामान्य बातचीत हुई थी. शुक्रवार सुबह जब बेटे ने बार-बार फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने पड़ोसी को घर जाकर देखने को कहा. जैसे ही पड़ोसी घर के अंदर दाखिल हुए, वहां का नजारा देख उनके होश उड़ गए.

अलग-अलग कमरों में मिलीं लाशें
घर की तलाशी लेने पर एक कमरे में दिलीप गोयल का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, वहीं दूसरे कमरे में उनकी पत्नी किरण गोयल मृत अवस्था में पलंग पर पड़ी थीं. इस घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल से एक रस्सी और जहरीले पदार्थ की डिब्बी बरामद की है. 

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पुलिस जांच में जुटी
पुलिस का शुरुआती जांच के आधार पर मानना है कि पति दिलीप गोयल ने फांसी लगाकर जान दी है, जबकि पत्नी किरण गोयल ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की है. मौके से साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. पुलिस ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह स्पष्ट हो पाएगी.

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