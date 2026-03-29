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पत्नी बनती थी पहरेदार, पति करता था घिनौना काम, गुना में ब्यूटी पार्लर का काम सिखाने के नाम पर युवती से दरिंदगी

Guna Crime News: गुना शहर के कैंट थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवती के साथ ब्यूटी पार्लर का काम सिखाने के बहाने दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने मुख्य आरोपी शरीफ खान सहित उसकी पत्नी और भाई को गिरफ्तार कर केस दर्ज किया है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 29, 2026, 06:46 PM IST
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पत्नी बनती थी पहरेदार, पति करता था घिनौना काम, गुना में ब्यूटी पार्लर का काम सिखाने के नाम पर युवती से दरिंदगी

Guna Crime News: गुना शहर के कैंट थाना क्षेत्र इलाके में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 22 वर्षीय युवती के साथ ब्यूटी पार्लर का काम सिखाने के बहाने बुलाकर बार-बार बलात्कार किए जाने की घटना सामने आई है. इस घिनौने कृत्य में मुख्य आरोपी शरीफ खान के साथ उसकी पत्नी यास्मीन और भाई मुबीन खान ने भी सहयोग किया. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. मामले में पुलिस ने आरोपी शरीफ खान सहित उसकी पत्नी एवं भाई को देर रात गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह आरोपी शरीफ खान की पत्नी यास्मीन के साथ पार्लर का काम सीखने जाती थी, जिस कारण उसका उनके घर आना-जाना था. करीब एक महीने पहले जब वह यास्मीन के बुलावे पर उसके घर पहुंची, तो वहां शरीफ खान अकेला था. आरोपी ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और शोर मचाने पर जान से मारने व बदनाम करने की धमकी दी. डरी-सहमी युवती ने जब यह बात यास्मीन को बताई, तो उसने आरोपी पति को रोकने के बजाय पीड़िता को ही चुप रहने की सलाह दी. इसके बाद बदनामी का डर दिखाकर यास्मीन खुद बाहर खड़ी होकर रखवाली करती थी और शरीफ कमरे में युवती के साथ दरिंदगी करता था.

विरोध करने पर हुआ विवाद
शनिवार को आरोपी शरीफ ने फोन कर युवती को फिर से घर बुलाया और बदनामी की धमकी दी. शाम करीब 4 बजे जब युवती वहां पहुंची, तो वहां शरीफ की पत्नी यास्मीन और भाई मुबीन भी मौजूद थे. उनकी मौजूदगी में ही शरीफ युवती को जबरन कमरे के अंदर ले गया. इस बार युवती ने हिम्मत दिखाकर कड़ा विरोध किया और आरोपी को धक्का मार दिया, जिससे वह नीचे गिर गया और उसके सिर में चोट आई. बाहर खड़े यास्मीन और मुबीन पहरेदारी करते रहे.

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परिजनों ने मौके पर पहुंचकर छुड़ाया
इसी बीच किसी ने युवती के परिजनों को सूचना दे दी पीड़िता की मां, पिता, भाई और चाचा तुरंत मौके पर पहुंचे और युवती को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया. परिजनों को देख आरोपी शरीफ खान मौके से भागने लगा, जिस दौरान भागते समय पत्थरों पर गिरने से उसे चोटें भी आईं. पीड़िता अपनी मां के साथ कैंट थाने पहुंची और आपबीती सुनाई. पुलिस ने आरोपी शरीफ खान, उसकी पत्नी यास्मीन खान और भाई मुबीन खान के खिलाफ सामूहिक सहभागिता और बलात्कार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत न कर सके.

तीन आरोपी गिरफ्तार

एसपी गुना हितिका वासल का कहना है कि कैंट थाने में कल एक मामला सामने आया था. जिसमें महिला ने बताया था कि एक व्यक्ति द्वारा उसके साथ गलत काम किया है. इस काम में उसकी पत्नी और उसके भाई ने सहयोग किया है. पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में तीन आरेापी है. तीनों को गिरफ्तार कर लिया है.

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