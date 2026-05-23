गुना जिले की पॉश कॉलोनी में डकैत गैंग की एंट्री, लाखों की लूट से मचा हड़कंप, साफ किया माल

Robbery in Guna: गुना शहर के कैंट थाना क्षेत्र में आने वाली एक पॉश कॉलोनी में लूट की बड़ी घटना सामने आई है. शुक्रवार-शनिवार की देर रात हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. आधा दर्जन नकाबपोश अपराधियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग रामजी लाल शिवहरे दंपत्ति को जान से मारने की धमकी दी और अलमारी के लॉकर सहित बुजुर्ग महिला के शरीर से सोने के जेवर उतरवा लिए. बदमाश घर से करीब 5 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और 50 हजार नगदी समेटकर रफूचक्कर हो गए. पॉश कॉलोनी में हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

राजस्थान का रहने वाला है पीड़ित परिवार

गुना में रहने वाले राजस्थान के इस पीड़ित परिवार का बेटा नौकरी करता है. इस दौरान वह गुना और शिवपुरी आता जाता रहता है. वारदात के समय घर में केवल बुजुर्ग दंपत्ति ही अकेले मौजूद थे. घटना के संबंध में बुजुर्ग महिला ने बताया कि रात को मकान मालिक के बच्चे नीचे खेल रहे थे, जो अनजाने में मुख्य दरवाजे का ताला लगाना भूल गए. दंपत्ति घर के एक कमरे का ताला लगाकर दूसरे कमरे में सो रहे थे. कमरे के गेट के पास ही तेज आवाज में कूलर चल रहा था. रात करीब 2 बजे के आसपास 6 से ज्यादा बदमाश मुख्य दरवाजे से घर घुसे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

बुजुर्ग महिला को धमकाया

बदमाशों ने सबसे पहले बंद पड़े कमरे का ताला चटकाया और वहां रखी अलमारी को खंगालना शुरू किया. कूलर की तेज आवाज के कारण पास के कमरे में सो रहे बुजुर्ग दंपत्ति को शुरुआत में बदमाशों की आहट तक नहीं मिल सकी. बदमाश बेहद आराम से पूरे कमरे की एक-एक चीज को खंगालते रहे. बदमाशों ने जब अलमारी लॉक तोड़ा तो उससे महिला की नींद खुली. अनहोनी की आशंका होने पर महिला चिल्लाते हुए जैसे ही उस कमरे में पहुंची तो सामने नकाबपोश बदमाशों को देखकर उसके होश उड़ गए. महिला को देखकर सभी बदमाशों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और मुंह दबाते हुए धमकी दी कि अम्मा चुप हो जाओ, शोर मचाया तो जान से खत्म कर देंगे. हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस जैसी हो वैसी ही खड़ी रहो. बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के सोने-चांदी के सभी जेवर उातर लिए.

सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना

लूटपाट करने के बाद जब बदमाश घर से बाहर भागे, तब जाकर डरे-सहमे बुजुर्ग दंपत्ति ने शोर मचाया और पड़ोस में रहने वाले मकान मालिक को पूरी घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. जांच के दौरान एक हैरान करने वाला पहलू सामने आया है. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश घर से करीब 100 मीटर दूर सुनसान जगह पर गए, जहां उन्होंने लगे सीसीटीवी कैमरे की नजर से बचने के लिए अपने कपड़े बदले. इसके बाद आरोपी कॉलोनी की बाउंड्री वॉल की ऊंची दीवार कूदकर माल सहित सुरक्षित भाग निकले. गुना की कैंट थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

ये भी पढ़ेंः भिंड में दर्दनाक हादसा, शादी समारोह में जा रहा परिवार सिंध नदी में डूबा, दो की मौत

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!