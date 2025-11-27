खाद के लिए 2 दिन लाइन में लगी रही महिला, अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई मौत, खुले आसमान के नीचे तोड़ा दम

Woman Dies in Fertilizer Que-मध्यप्रदेश के गुना जिले के बागेरी खाद वितरण केंद्र पर खाद लेने पहुंची एक महिला की बुधवार रात तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, महिला दो दिनों से लाइन में लगी थीं, इस दौरान उनकी हालत अचानक खराब हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की टीम मौके पर पहुंची. मृतका की पहचान कुशेपुर गांव की आदिवासी भुरिया बाई के रूप में हुई है.

खाद के लिए लाइन में लगी थी महिला

परिजनों ने बताया कि वह दो दिन से गोदाम पर खाद के लिए लाइन में लग रही थीं. दिनभर लाइन में रहने के बाद वह रात में वहीं रुकी थीं. इस दौरान उन्हें लगातार उल्टियां हुईं. परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि महिला डायबिटीज से पीड़ित थीं. लंबे समय तक लाइन में खड़े रहने और ठंड में रात गुजारने के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. मामले के बाद गुना विधायक ने भी मौत पर सवाल खड़े किए हैं.

सिंधिया ने जताया दुख

घटना की जानकारी मिलते ही केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुख व्यक्त किया और तत्काल राहत के निर्देश दिए. सिंधिया के निर्देश पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को तुरंत कुशेपुर भेजा गया. सिंधिया के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने परिवार के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायती स्वीकृत की है. इसके अलावा रेडक्रॉस सोसाइटी से 1 हजार की अतिरिक्त मदद और अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार की राशि उपलब्ध कराई गई है.

सिंधिया बोले- बेहद दुखद, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एक बहन की आकस्मिक मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है. परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए सुधार सुनिश्चित किए जाएंगी. सिंधिया ने जिम्मेदार अमले पर कार्रवाई और पूरी जांच कराने के निर्देश भी दिए. वहीं इस मामले में बमोरी से कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल ने कहा कि कल रात में मैं खुद बागेरी वितरण केंद्र पर गया था. बड़ी संख्या में किसान वहां लाइन में लगे हुए हैं. भीड़ बहुत हो रही थी. ठंड में खुले आसमान के नीचे किसान रुके हुए हैं.

विधायक ने भी प्रशासन पर उठाए सवाल

गुना विधानसभा ने बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने भी प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि ये लाइनें क्यों लग रही हैं. महिला तड़पती रही और मर गई. इसका कारण क्या है. पहले इसका जवाब दिया जाए. यदि यहां जवाब नहीं मिलेगा तो विधानसभा में जवाब लिया जाएगा. स्थानीय प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है. वितरण केंद्र पर भीड़, व्यवस्था और खाद उपलब्धता को लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है.

