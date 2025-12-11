फूलों से स्वागत कराने वाला 'दाऊ' अब सलाखों के पीछे से भी बेखौफ, जेल में बैठकर चला रहा था गैंग, अब रीवा जेल शिफ्ट

Gangster Ramveer Transferred to Rewa-गुना का कुख्यात बदमाश रामवीर सिंह कुशवाह उर्फ दाऊ को चाचौड़ा जेल से हटाकर अब रीवा की सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. जेल के अंदर बैठकर गैंग संचालित करने और गवाहों पर दबाव बनाने की इंटेलिजेंस में लगातार पुष्टि हो रही थी, जिसके बाद जेल मुख्यालय ने यह बड़ा कदम उठाया है. रामवीर पहले पुलिस विभाग में एसआई था, लेकिन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. वह उस समय भी चर्चा में आया था, जब फूल बरसाकर उसके स्वागत के तुरंत बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. पारदी केस में वह दो साल तक फरार रहने के बाद पकड़ा गया था.

रीवा जेल भेजा गया रामवीर

गुना एसपी अंकित सोनी ने बताया कि विवेचना और साक्ष्यों पर किसी तरह का असर न पड़े, इसलिए उसे रीवा जेल भेजने का निर्णय लिया गया. इंटेलिजेंस इनपुट के अनुसार, चाचौड़ा जेल में रहते हुए रामवीर अपने विरुद्ध दर्ज मामलों के फरियादियों, गवाहों और वकीलों तक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था. इसी के चलते 4 दिसंबर को उसके कुछ साथी यूपी के ललितपुर जिले के नाराहट गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रक ड्राइवर माखन कुशवाह के परिजनों से अपराध में समझौता करने की मांग की.

चौकी के सामने मिला था शव

याद दिला दें कि जून 2015 में तत्कालीन थान प्रभारी रहे रामवीर और उसके सहयोगियों ने अवैध वसूली के दौरान माखन का ट्रक रोककर पैसे छीने थे और उसे रूठियाई पुलिस चौकी के पास एक पेट्रोल पंप पर खड़ा करवा दिया था. इसके बाद उससे और रकम मांगते हुए उसे दो दिन तक चौकी में बंद रखकर मारपीट की गई. 20-21 जून की रात माखन उसी चौकी के सामने जली हुई हालत में मृत मिला था. इस मामले में रामवीर की जमानत याचिका हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है.

तीन साल से फरार था रामवीर

रामवीर पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित था और वह तीन साल तक फरार रहा. गुना जिले के तीन थानों में हत्या, अपहरण, हत्या के प्रयास, सबूत नष्ट करने और धोखाधड़ी जैसे सात संगीत अपराध उसके खिलाफ दर्ज हैं. हाईप्रोफाइल आत्माराम मर्डर केस में भी वह लंबे समय तक फरार रहा था. हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद जब वह गुना लौटा तो उसके गुर्गों ने जश्न भी मनाया था, लेकिन अन्य मामलों में वांछित होने के कारण पुलिस ने उसे घर से गिरफ्तार कर लिया.

शान-शौकत से जीता है रामवीर

सीआईडी जांच में यह भी सामने आया था कि शान-शौकत की जिंदगी जीने वाला, महंगे कुत्ते पालने वाला और निजी गार्ड रखने वाला रामवीर अपने नाम पर कोई बड़ी संपत्ति नहीं दिखाता. उसने गुना की सोनी कॉलोनी और शिवपुरी जिले के रन्नौद में करोड़ों की संपत्ति अपने रिश्तेदारों और विश्वसनीय लोगों के नाम पर बेनामी रूप से खरीदी है.

जांच को प्रभावित करने की आशंका

एसपी अंकित सोनी का कहना है कि रामवीर लंबे समय से यहीं सक्रिय रहा है और आशंका थी कि वह जांच को प्रभावित कर सकता है. इसी कारण जेल मुख्यालय भोपाल ने उसे रीवा सेंट्रेल जेल शिफ्ट करने का फैसला लिया है. पुलिस ने उसके गुर्गों और उसे संरक्षण देने वालों की सूची भी तैयार कर ली है, जिन पर अब विशेष निगरानी रखी जा रही है.

