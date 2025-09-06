गैंगस्टर का महिमामंडन! ईद मिलादुन्नबी जुलूस के रास्ते में लगे सलमान लाला के पोस्टर, विरोध करने पर युवक की पिटाई

Guna News-गैंग्सटर सलमान लाला की मौत के बाद उसके समर्थक सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. गुना में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में जगह-जगह पर सलमान लाला के पोस्टर लगाए गए. जब एक युवक ने पोस्टर का फोटो खींचा तो 8-10 लोगों ने उसकी पिटाई कर दी. युवक ने हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर मामला दर्ज कराया है.
Trending Photos
Gangster Salman Lala-मध्यप्रदेश के इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उसकी वाह वाही की जा रही थी. उसके फैंस उसे भला आदमी बता रहे हैं और डूबने से उसकी मौत पर सवाल उठा रहे हैं. गुना में ईद मिलादुन्नबी पर शुक्रवार शाम को बड़ा जुलूस निकाला गया. जुलूस से रास्ते में कुछ पोस्टर लगाए गए थे, जहां सलमान लाला के पोस्टर भी लगे थे. पोस्टर पर लिखा था कि शरीर मिटता है, मगर नाम नहीं. मिस यू किंग सलमान लाला. मियां ब्रदर्स. जब एक युवक ने पोस्टर के फोटो खींचे तो युवक की पिटाई कर दी गई. विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया है.
फोटो खींचने पर दी गाली
पीड़ित युवक अभिषेक ने पुलिस को बताया कि असमाजिक तत्वों ने श्रीराम कॉलोनी और जयस्तंभ चौराहे से बस स्टैंड तक बैनर-पोस्टर लगाए थे, जिस पर इंदोर के गैंगस्टर सलमान लाला का फोटो लगा था. मैं पोस्टर के फोटो खींच रहा था. शाम करीब 5.30 बजे कोतवाली गली के सामने खड़ा था, तभी दो लड़के आए और फोटो खींचने का कहने लगे. जब मैंने मना किया तो लड़के गाली देने लगे.
8-10 लोगों ने की मारपीट
अभिषेक ने बताया कि सौरभ पाराशर मुझे चाय पिलाने ग्रीन होटल पर ले गए. हम दोनों वहां चाय पी रहे थे, इतने में करीब 8-10 लोग वहां पहुंचे. मुझे गालियां देकर सभी मारपीट करने लगे. मैं नीचे गिर गया तो उनमें से दो लोगों ने ईंटों से मारा. मारपीट के दौरान उन्होंने चैन, बाली और पर्श छीना और फरार हो गए.
अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर
इस घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया है. शहर में लगे पोस्टर को कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. साथ ही पोस्टर पुलिस और प्रशासन को भी भेजे गए. इसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्टिव हुआ. पुलिस ने नगरपालिका टीम के साथ मिकर पोस्टरों को हटाया.
यह भी पढ़ें-युवक ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, फिर 5 किमी दूर जंगल में दी जान
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Guna की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!