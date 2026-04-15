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गुना नगरपालिका का 'अजब' आदेश, जनगणना की ड्यूटी लिस्ट में 'गर्लफ्रेंड' का नाम... पढ़कर चकरा जाएगा सिर

Guna News-गुना में जनगणना का काम शुरू हो गया है और इसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. इसमें नगरपालिका कर्मचारियों को भी लगाया गया है. इसी बीच जारी की गई लिस्ट में एक कर्मचारी का नाम गर्लफ्रेंड पंत लिखा हुआ है. इस सूची के जारी होते ही गर्लफ्रेंड पंत नाम को लेकर मामला चर्चा में आ गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 15, 2026, 09:20 AM IST
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गुना नगरपालिका का 'अजब' आदेश, जनगणना की ड्यूटी लिस्ट में 'गर्लफ्रेंड' का नाम... पढ़कर चकरा जाएगा सिर

Guna Viral Employee Name List-मध्यप्रदेश के गुना जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां जनगणना के दूसरे चरण के लिए जारी की गई सरकारी ड्यूटी लिस्ट में एक कर्मचारी का नाम गर्लफ्रेंड लिखा देख हर कोई हैरान रह गया.नगरपालिका प्रशासन द्वारा जारी इस आधिकारिक सूची के सोशल मीडिया पर आते ही यह चर्चा का विषय बन गया है. कर्मचारी का असल नाम प्रेमिका है जिसे ट्रांसलेट कर गर्लफ्रेंड लिख दिया गया.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, देश भर में चल रही जनगणना की प्रकिया के तहत अब दूसरे चरण का काम शुरू होने जा रहा है. पहले चरण में मकानों की सूची और जनगणना का काम पूरा होने के बाद, अब व्यक्तियों की गणना की जानी है. इसके  लिए अलग-अलग सरकारी विभागों के कर्मचारियो की ड्यूटी लगाई जा रही है और उन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है.

नाम ने खींचा लोगों का ध्यान
गुना नगरपालिका में भी इस काम के लिए अपने 36 कर्मचारियों को गणनाकार के रूप में तैनात किया है, जबकि 6 कर्मचारियों को सुपरवाइजर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन सभी कर्मचारियों को 17,18 और 19 अप्रैल को ट्रेनिंग दी जानी है. इसी ट्रेनिंग से संबंधित जब आधिकारिक आदेश जारी हुआ, तो उसमें एक कर्मचारी के नाम ने सबका ध्यान खींच लिया. 

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प्रेमिका बन गई गर्लफ्रेंड
नगरपालिका द्वारा जारी सूची में कर्मचारी के नाम की जगह स्पष्ट रूप से गर्लफ्रेंड पंत लिखा हुआ है. हैरानी की बात यह है कि केवल नाम ही नहीं, बल्कि पोर्टल के लिए जारी की गई उस कर्मचारी की यूजर आईडी में भी  et_24460027372_girlfriend' दर्ज है. जब इस सूची में दिए मोबाइल नंबर को सर्च किया गया तो पता चला कि संबंधित कर्मचारी का वास्तविक नाम प्रेमिका पंत है. डिजिटल एंट्री या टाइपिंग के दौरान किसी ने प्रेमिका शब्द का अंग्रेजी अनुवाद करते हुए उसे गर्लफ्रेंड लिख दिया. नगरपालिका के अधिकारी इसे टाइपिंग मिस्टेक बता रहे हैं.

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