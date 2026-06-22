गुना में एक ही घर से दो दिन में मिले तीन कंकाल नुमा शव, ताला बंद कमरों ने उलझाई मौत की गुत्थी

अकेले रहते थे ओमप्रकाश

मृतक ओमप्रकाश शर्मा के भतीजे हेमंत ने बताा कि ओमप्रकाश की पत्नी की मौत 5 साल पहले हो चुकी है. उनका इकलौता बेटा भोपाल में रहता है. वह यहां अकेले ही रहते थे. ऐसे में घर के दूसरे बंद कमरे से मिले ये दोनों अज्ञात शव किसके हैं? इस मामले में एसपी हितिका वासल ने बताया कि रविवार को मिले बुजुर्ग के शरीर पर चोट के कोई बाहरी निशान नहीं थे. आज जब टीम आगे की जांच के लिए पहुंची, तो पड़ोस के कमरे से दो और शव बरामद हुए हैं. मौत के असली कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक और डॉग स्कॉड की टीम को मौके पर बुलाया गया है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी.