गुना में एक ही घर से दो दिन में मिले तीन कंकाल नुमा शव, ताला बंद कमरों ने उलझाई मौत की गुत्थी

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Guna Three Skeletal Bodies Found-मध्यप्रदेश के गुना जिले के म्याना इलाके में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. हनुमान मंदिर के पास स्थित एक बंद मकान से दो दिनों के भीतर तीन सड़े-गले शव बरामद हुए हैं. रविवार को जहां पुलिस ने ताला तोड़कर एक बुजुर्ग का शव निकाला था, वहीं सोमवार को उसी कमरे के पास बने दूसरे कमरे से एक महिला और एक पुरुष की लाशें मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी हितिका वासल समेत भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है.
रविवार को मिला था बुजुर्ग का शव
जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह म्याना स्थित एक मकान से स्थानीय लोगों को तेज बदबू आई. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब घर के दरवाजे पर लटका हुआ ताला तोड़ा, तो अंदर एक बुजुर्ग का शव बेहद सड़ी-गली हालत में मिला. मृतक की पहचान 60 वर्षीय ओमप्रकाश शर्मा के रूप में हुई.पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया. शुरुआती जांच में शव करीब तीन-चार दिन पुराना लग रहा था, लेकिन मौत की वजह साफ नहीं हो पाई थी.
सोमवार को मिले दो और शव
ओमप्रकाश शर्मा की मौत का रहस्य अभी सुलझा भी नहीं था कि सोमवार सुबह इस मामले ने और भी खौफनाक मोड़ ले लिया. रविवार की घटना की आगे जांच करने पहुंची पुलिस टीम ने जब ओमप्रकाश के कमरे के पास ही बहने दूसरे कमरे को खोलकर देखा, तो वहां दो और लाशें पड़ी हुई थीं. इनमें से एक शव महिला का और दूसरा पुरुष का है. ये दोनों शव भी पूरी तरह सड़ चुके हैं, जिससे कारण इनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है.
अकेले रहते थे ओमप्रकाश
मृतक ओमप्रकाश शर्मा के भतीजे हेमंत ने बताा कि ओमप्रकाश की पत्नी की मौत 5 साल पहले हो चुकी है. उनका इकलौता बेटा भोपाल में रहता है. वह यहां अकेले ही रहते थे. ऐसे में घर के दूसरे बंद कमरे से मिले ये दोनों अज्ञात शव किसके हैं? इस मामले में एसपी हितिका वासल ने बताया कि रविवार को मिले बुजुर्ग के शरीर पर चोट के कोई बाहरी निशान नहीं थे. आज जब टीम आगे की जांच के लिए पहुंची, तो पड़ोस के कमरे से दो और शव बरामद हुए हैं. मौत के असली कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक और डॉग स्कॉड की टीम को मौके पर बुलाया गया है. तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होगी.
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