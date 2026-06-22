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गुना में एक ही घर से दो दिन में मिले तीन कंकाल नुमा शव, ताला बंद कमरों ने उलझाई मौत की गुत्थी

Guna News-गुना के म्याना में एक बंद मकान से दो दिन के अंदर मकान मालिक बुजुर्ग समेत तीन सड़े-गले शव मिलने से हड़कंप मच गया. घर के अलग-अलग कमरों में बार से ताला बंद होने और लाशें पूरी तरह गल गईं. पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से तीनों की मौत कीगुत्थी सुलझाने में जुटी है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 22, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:46 PM IST
गुना में एक ही घर से दो दिन में मिले तीन कंकाल नुमा शव, ताला बंद कमरों ने उलझाई मौत की गुत्थी

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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