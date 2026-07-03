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आपसी रंजिश ने ली दो अजन्मे बच्चों की जान, घायल गर्भवती महिला का गर्भपात, अस्पताल में भर्ती

Guna News-गुना में दो पक्षों के बीच हुए हिंसक विवाद में एक गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. इस कारण उसके गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों की मौत हो गई. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Harsh Katare
Published: Jul 03, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:03 PM IST
आपसी रंजिश ने ली दो अजन्मे बच्चों की जान, घायल गर्भवती महिला का गर्भपात, अस्पताल में भर्ती
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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