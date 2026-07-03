आपसी रंजिश ने ली दो अजन्मे बच्चों की जान, घायल गर्भवती महिला का गर्भपात, अस्पताल में भर्ती

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Pregnant Woman Miscarriage in Fight-गुना के कैंट थाना क्षेत्र स्थित किशनगढ़ में दो पक्षों के बीच हुए हिंसक विवाद का सबसे दर्दनाक असर एक गर्भवती महिला पर पड़ा. मारपीट के दौरान महिला के गिरने और गंभीर चोट लगने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई. देर रात प्रसव पीड़ा होने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच में पता चला कि उसके गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों की मौत हो चुकी है. इसके बाद चिकित्सकों को गर्भपात कराना पड़ा. महिला फिलहाल जिला अस्पताल के प्रसूति गृह में भर्ती है, जहां उसका उपचार जारी है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.
दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प
जानकारी के अनुसार, गुरुवार शाम करीब 5 बजे किशनगढ़ में पुराने विवाद और गाली-गलौज को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे. इस हिंसक झड़क और मारपीट में दोनों पक्षों के करीब सात लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.
पहले पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप
पहले पक्ष के सोनू लोधा का आरोप है कि रामस्वरूप लोधा के पिता कई दिनों से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज कर रहे थे. गुरुवार को इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी, तभी रामस्वरूप और उसके परिवार के लोगों ने अचानक लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस हमले में वह स्वयं, उसकी गर्भवती पत्नी सहित परिवार के कई सदस्य घायल हो गए. वहीं दूसरे पक्ष के रामस्वरूप लोधा ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. उनका कहना है कि सोनू लोधा अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया.
महिला का हुआ गर्भपात, जुड़वा भ्रूण की मौत
वहीं इस मारपीट में संजय लोधा की करीब पांच माह की गर्भवती पत्नी राजकुमारी को भी गंभीर चोटें आईं. देर रात उसकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि गर्भ में पल रहे दोनों जुड़वा भ्रूण की मौत हो चुकी है. इसके बाद चिकित्सकों ने गर्भपात कराया. इस पक्ष के भी कई लोग घायल हुए हैं.
पुलिस कर रही है जांच
घटना की सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर क्रॉस प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि सभी घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. गर्भवती महिला की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मामले में आवश्यक धाराएं बढ़ाई जाएंगी. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
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