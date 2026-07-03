आपसी रंजिश ने ली दो अजन्मे बच्चों की जान, घायल गर्भवती महिला का गर्भपात, अस्पताल में भर्ती

पहले पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

पहले पक्ष के सोनू लोधा का आरोप है कि रामस्वरूप लोधा के पिता कई दिनों से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज कर रहे थे. गुरुवार को इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी, तभी रामस्वरूप और उसके परिवार के लोगों ने अचानक लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस हमले में वह स्वयं, उसकी गर्भवती पत्नी सहित परिवार के कई सदस्य घायल हो गए. वहीं दूसरे पक्ष के रामस्वरूप लोधा ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. उनका कहना है कि सोनू लोधा अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया.