दारू-मुर्गा पार्टी की गुलामी से तंग बहू ने दी जान, जेठ-देवर पर रोटियां बनवाने का दबाव बनाने का आरोप

Guna News-गुना में एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. महिला के आत्महत्या के मामलेमें मृतका के पति ने सीधे तौर पर जेठ और देवर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. पति का आरोप है कि दोनों 10 से 20 लोगों को अक्सर बुलाकर दारू और मुर्गा पार्टियां करते थे, जिसके लिए पत्नी पर रोटियां बनाने का दबाव बनाते थे. इसी से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या कर ली.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:49 PM IST
Woman Commits Suicide Due to Harassment-मध्यप्रदेश के गुना के सिरसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चंदेरा में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. यहां 30 वर्षीय महिला रीना बाई पत्नी जयपाल सिंह यादव की मंगलवार को मौत हो गई. परिजन महिला को गंभीर हालत में लेकर जिला अस्पतल पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया. मृतका के पति का कहना है कि पत्नी रीना ने जेठ और देवर की पार्टियों से तंग आकर आत्महत्या की है. 

जेठ और देवर पर गंभीर आरोप
इस घटना ने नया मोड़ तब लिया जब मृतका के पति जयपाल सिंह यादव ने जिला अस्पताल परिसर में खड़े होकर अपने परिवार के ही दो सदस्यों, जेठे राजाराम और देवर राजवीर यादव पर प्रताड़ना और मानसिक दबाव का गंभीर आरोप लगाया. उनका कहना है कि पिछले चार महीनों से दोनों आरोपी घर पर हर तीसरे-चौथे दिन शराब और मुर्गे की पार्टी आयोजित करते थे. इन पार्टियों में वे 10 से 20 लोगों को बुलाते थे और उनकी पत्नी रीना बाई से जबरदस्ती रोटियां बनवाते थे. इसी बात को लेकर घर में आए दिन तनाव रहता था. 

मानसिक रूप से टूट चुकी थी पत्नी
जयपाल सिंह ने बताया कि लगातार हो रही प्रताड़ना से उनकी पत्नी मानसिक रूप से टूट चुकी थी और कई बार मर जाने की बात भी करती थी. परिजनों के अनुसाप, घटना वाले दिन दोपहर में भी दोनों आरोपियों ने पार्टी के लिए रोटी बनाने का दबाव बनाया. जब रीना ने अपनी परेशानी जताई तो आरोपियों पर गुस्से में आकर उसे जहर की पुड़िया पकड़ाने और उसके सामने ही खाने पर मजबूर करने का आरोप है. तनाव और आहत मनोदशा में रीना ने जहर खा लिया, जिसकी जानकारी उसने बेटे रामकुमार ने पिता को दी. 

पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप
इसके बाद जयपाल सिंह रात 8 बजे के लगभग पत्नी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. सबसे गंभीर आरोप पुलिस पर भी लगा है. मृतका के पति का दावा है कि घटना से चार दिन पहले ही वे सिरसी थाने में जेठ और देवर की प्रताड़ना की शिकायत लेकर गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. उनका कहना है कि इगर समय रहते पुलिस ने कदम उठाया होता तो आज उनकी पत्नी जिंदा होती. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

