/स्कूल में छात्राओं की बोतलों में पेशाब, बच्चों ने पानी पिया तो आई बदबू, प्रिंसिपल के रवैये से भड़के ग्रामीण

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मध्य प्रदेश के गुना जिले की आरोन तहसील के घटावदा गांव स्थित शासकीय स्कूल से एक बेहद शर्मनाक और गंभीर घटना सामने आई है. आरोप है कि 7वीं कक्षा के एक 13 साल के छात्र ने पांच छात्राओं की पानी की बोतलों में पेशाब कर दिया. यह मामला तब सामने आया जब छात्राओं ने दूषित पानी पीने पर उसमें से बदबू महसूस की. घटना का पता चलने के बाद, मंगलवार को स्कूल परिसर में ग्रामीणों और अभिभावकों में गुस्सा फैल गया और भारी हंगामा हुआ. छात्राओं के परिवारों का आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने मामले को दबाने की कोशिश में छात्राओं को घर पर इस घटना का जिक्र न करने के लिए कहा और उन्हें चुप रखने के लिए चॉकलेट भी बांटीं.
हालांकि, घटना की जानकारी परिवार वालों तक पहुंची, जिसके बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक स्कूल पहुंचे और विरोध-प्रदर्शन किया. अधिकारियों ने ग्रामीणों को मामले की निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद स्थिति शांत हुई.
प्रिंसिपल के रवैये से भड़के ग्रामीण
बताया जा रहा है कि, यह घटना सोमवार को लंच ब्रेक के बाद हुई. जब छात्राएं क्लास से बाहर थीं, तो आरोपी छात्र ने कथित तौर पर उनकी पानी की बोतलों में पेशाब कर दिया. क्लास में लौटने पर छात्राओं ने पानी पिया और बदबू आने पर उन्हें घटना का पता चला. इसके बाद उन्होंने शिक्षकों को इस मामले की जानकारी दी. घटना के बाद छात्राओं के परिवारों ने स्कूल मैनेजमेंट पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया है. परिवारों का दावा है कि स्कूल प्रिंसिपल ने छात्राओं को घर पर इस बारे में न बताने के लिए कहकर और उन्हें चुप रखने के लिए चॉकलेट बांटकर घटना को दबाने की कोशिश की. हालांकि, घटना की खबर परिवारों तक पहुंच गई, जिसके बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक विरोध प्रदर्शन करने के लिए स्कूल में जमा हुए.
प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची
हंगामे की खबर मिलने पर आरोन से प्रशासन और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच और उचित कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद स्थिति शांत हुई. प्रशासनिक टीम ने घटना का आधिकारिक रिकॉर्ड (पंचनामा) तैयार किया है और जांच शुरू कर दी है. प्रभावित छात्राओं और उनके परिवारों को भी बयान दर्ज कराने के लिए आरोन SDM कार्यालय बुलाया गया है. अब मुख्य सवाल यह है कि स्कूल परिसर के भीतर इतनी गंभीर घटना कैसे हुई और क्या इसे छिपाने की कोशिश की गई थी. पूरी बात प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आएगी.
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