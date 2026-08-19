/स्कूल में छात्राओं की बोतलों में पेशाब, बच्चों ने पानी पिया तो आई बदबू, प्रिंसिपल के रवैये से भड़के ग्रामीण

प्रिंसिपल के रवैये से भड़के ग्रामीण

बताया जा रहा है कि, यह घटना सोमवार को लंच ब्रेक के बाद हुई. जब छात्राएं क्लास से बाहर थीं, तो आरोपी छात्र ने कथित तौर पर उनकी पानी की बोतलों में पेशाब कर दिया. क्लास में लौटने पर छात्राओं ने पानी पिया और बदबू आने पर उन्हें घटना का पता चला. इसके बाद उन्होंने शिक्षकों को इस मामले की जानकारी दी. घटना के बाद छात्राओं के परिवारों ने स्कूल मैनेजमेंट पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया है. परिवारों का दावा है कि स्कूल प्रिंसिपल ने छात्राओं को घर पर इस बारे में न बताने के लिए कहकर और उन्हें चुप रखने के लिए चॉकलेट बांटकर घटना को दबाने की कोशिश की. हालांकि, घटना की खबर परिवारों तक पहुंच गई, जिसके बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक विरोध प्रदर्शन करने के लिए स्कूल में जमा हुए.