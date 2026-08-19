Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /गुना
  • /स्कूल में छात्राओं की बोतलों में पेशाब, बच्चों ने पानी पिया तो आई बदबू, प्रिंसिपल के रवैये से भड़के ग्रामीण

स्कूल में छात्राओं की बोतलों में पेशाब, बच्चों ने पानी पिया तो आई बदबू, प्रिंसिपल के रवैये से भड़के ग्रामीण

गुना जिले की आरोन तहसील के घटावदा गांव के एक सरकारी स्कूल में सातवीं कक्षा के 13 साल के एक छात्र पर पांच छात्राओं की पानी की बोतलों में पेशाब करने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार को लंच ब्रेक के बाद हुई.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 19, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 02:32 PM IST
स्कूल में छात्राओं की बोतलों में पेशाब, बच्चों ने पानी पिया तो आई बदबू, प्रिंसिपल के रवैये से भड़के ग्रामीण

About the Author

Kartar Singh Rajput

Kartar Singh Rajput

करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आंखों में आंसू, सख्त तेवर, प्रशासन से सीधा सवाल... Gen Z से कितना अलग है Gen Alpha?
2
3
4
5