/जबलपुर में आवारा कुत्ते का जानलेवा हमला, युवक को बुरी तरह नोचा, अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

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Jabalpur Stray Dog Attack-मध्यप्रदेश के जबलपुर शहर के गोहलपुर क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक आवारा कुत्ते ने रास्ते से गुजर रहे 33 वर्षीय युवक पर अचानक हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से नोच डाला. आवारा कुत्ते के इस जानलेवा हमले में युवक को शरीर पर कई गंभीर घाव आए, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.
कुत्ते ने बुरी तरह से नोचा
जानकारी के अनुसार, रविवार रात एक युवक गोहलपुर क्षेत्र में घूम रहा था. इसी दौरान एक हिंसक आवारा कुत्ते ने उस पर अचानक हमला कर दिया. कुत्ते ने युवक को जमीन पर गिराकर बुरी तरह नोच डाला. कुत्ते के हमले में युवक लहुलूहान हो गया. चीख-पुखार सुनकर इकट्ठा हुए स्थानीय लोगों ने जैसे-तैसे उसे कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया और तुरंत विक्टोरिया अस्पताल पहुंचाया.
अस्पताल में तोड़ा दम
अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने युवक की नाजुक स्थिति को देखते हुए तुरंत आपातकालीन उपचार शुरू किया. डॉक्टरों ने उसे बचाने का हरसंभव प्रयास किया, लेकिन घाव बहुत गहरे होने के कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई. आखिरकार, सोमवार सुबह करीब 6.30 बजे इलाक के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद से गोहलपुर क्षेत्र के निवालियों में आवारा कुत्तों को लेकर भारी भय का माहौल है.
श्मशान घाट में खुला पहचान का राज
शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी. गोहलपुर थाना पुलिस ने सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद, लावारिस मानकर अंतिम संस्कार के लिए चौहानी श्मशान घाट पहुंचाया. वहीं गड्ढा खोदकर जब शव को दफनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी अचानक युवक के परिजन वहां पहुंच गए. उन्होंने शव को देखते ही उसकी पहचान कर ली, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया.
मजदूरी का काम करता था मृतक
मृतक की पहचान 33 वर्षीय चंदन कोल के रूप में हुई है, जो माढ़ोताल की कोल बस्ती का रहने वाला था और लोहा बांधने का काम करता था. परिजनों के अनुसार, चंदन दो दिन पहले घर से काम पर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा था और परिवार वाले उसकी लगातार तलाश कर रहे थे.पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. साथ ही पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमला करने वाला आवारा था या फिर किसी का पालतू कुत्ता था.
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