जीतू पटवारी के बाद जयवर्धन सिंह ने खोला स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मोर्चा, मांगा इस्तीफा

Chhindwara Cough Syrup Case: जयवर्धन सिंह ने भी छिंदवाड़ा कफ सिरप के मुद्दे पर डिप्टी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने गुना में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया और इस्तीफा मांगा.
MP News: छिंदवाड़ा कफ सिरप के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है, जीतू पटवारी के बाद अब कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने गुना शहर में कैंडल मार्च निकालते हुए राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा मांगा है. जयवर्धन सिंह ने राजेंद्र शुक्ला पर लापरवाही का आरोप लगाते कहा कि उनके और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के कारण 23 मासूम बच्चों की मौत हुई है. इसलिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तुरंत ही इस्तीफा देना चाहिए. बता दें कि इस घटना में अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कफ सिरप कंपनी के मालिक को तमिलनाडू से गिरफ्तार कर लिया गया है.
दवाई नहीं जहर थी
जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में बच्चों को जो दवाइयां दी गईं वो दवाई नहीं जहर थीं. भोपाल में ऊंचे पदों पर बैठे बड़े-बड़े अधिकारी और मंत्री, जो टेंडर और दवा खरीदी का फैसला करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है ? केवल डॉक्टरों और दवा कंपनी के मालिक पर एफआईआर तक कार्रवाई सीमित न रखकर पूरे मामले के बड़े और वास्तविक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके.
कांग्रेस विधायक ने एक महीने पहले इंदौर में चूहों के कारण दो बच्चों की मौत की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह स्थिति बताती है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्ट सरकार के राज में स्वास्थ्य व्यवस्था किस हाल में है. जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठाती रहेगी. कैंडल मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बच्चों की मौत से दुखी और आक्रोशित नजर आए. इस कैंडल मार्च में जयवर्धन सिंह के साथ बड़ी संख्या में लोग जुटे थे.
24 बच्चों की मौत
बता दें कि छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में अब तक 24 कई बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ बच्चे अभी भी नागपुर की अस्पतालों में भर्ती हैं. जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है. डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने नागपुर पहुंचकर बच्चों के परिजनों से मुलाकात की थी. वहीं इस घटना में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और कफ सिरप कंपनी के मालिक को भी तमिलनाडू में चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है.
