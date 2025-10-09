Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2954451
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

जीतू पटवारी के बाद जयवर्धन सिंह ने खोला स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ मोर्चा, मांगा इस्तीफा

Chhindwara Cough Syrup Case: जयवर्धन सिंह ने भी छिंदवाड़ा कफ सिरप के मुद्दे पर डिप्टी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने गुना में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया और इस्तीफा मांगा. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 09, 2025, 03:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जयवर्धन सिंह ने निकाला कैंडल मार्च
जयवर्धन सिंह ने निकाला कैंडल मार्च

MP News: छिंदवाड़ा कफ सिरप के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है, जीतू पटवारी के बाद अब कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने गुना शहर में कैंडल मार्च निकालते हुए राजेंद्र शुक्ला का इस्तीफा मांगा है. जयवर्धन सिंह ने राजेंद्र शुक्ला पर लापरवाही का आरोप लगाते कहा कि उनके और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के कारण 23 मासूम बच्चों की मौत हुई है. इसलिए उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और तुरंत ही इस्तीफा देना चाहिए. बता दें कि इस घटना में अब तक 24 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कफ सिरप कंपनी के मालिक को तमिलनाडू से गिरफ्तार कर लिया गया है. 

दवाई नहीं जहर थी

जयवर्धन सिंह ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में बच्चों को जो दवाइयां दी गईं वो दवाई नहीं जहर थीं. भोपाल में ऊंचे पदों पर बैठे बड़े-बड़े अधिकारी और मंत्री, जो टेंडर और दवा खरीदी का फैसला करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है ? केवल डॉक्टरों और दवा कंपनी के मालिक पर एफआईआर तक कार्रवाई सीमित न रखकर पूरे मामले के बड़े और वास्तविक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः MP कांग्रेस में सर्जरी, कई जिलों प्रभारी बदले, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में भी बदलाव

कांग्रेस विधायक ने एक महीने पहले इंदौर में चूहों के कारण दो बच्चों की मौत की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह स्थिति बताती है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्ट सरकार के राज में स्वास्थ्य व्यवस्था किस हाल में है. जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठाती रहेगी. कैंडल मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बच्चों की मौत से दुखी और आक्रोशित नजर आए. इस कैंडल मार्च में जयवर्धन सिंह के साथ बड़ी संख्या में लोग जुटे थे. 

24 बच्चों की मौत 

बता दें कि छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में अब तक 24 कई बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ बच्चे अभी भी नागपुर की अस्पतालों में भर्ती हैं. जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि कुछ बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है. डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने नागपुर पहुंचकर बच्चों के परिजनों से मुलाकात की थी. वहीं इस घटना में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और कफ सिरप कंपनी के मालिक को भी तमिलनाडू में चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है. 

ये भी पढ़ेंः अचानक उमंग सिंघार के बंगले पर पहुंचे दिग्विजय सिंह, दिग्गजों के बीच 45 मिनट चली बातचीत 

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

chhindwara cough syrup caseJaivardhan SinghRajendra Shukla

Trending news

damoh news in hindi
दमोह में मिली1000 साल पुरानी मूर्तियां, ब्रह्मा, विष्णु और शिव समेत कई प्रतिमाएं
Kanshiram
कांशीराम ने पहली बार छत्तीसगढ़ से लड़ा था चुनाव, दलित बाहुल्य सीट से मिली थी हार
chhatarpur Liquor
अब एमपी में दारूबाजों की खैर नहीं! शराब पीने या बेचने वालों के लिए बनाए खतरनाक नियम
khandwa news
बाल सुधार गृह से 6 किशोर फरार, बाथरूम की दीवार देखकर पुलिस के उड़े होश; सर्चिंग जारी
gwalior crime news
रास्ता पूछने के बहाने ठग ले गए गहने! ग्वालियर में सक्रिय आगरा गैंग का पर्दाफाश
bhopal news
खाली प्लॉट में मिले मानव अंग, हत्या के बाद टुकड़े कर बोरे में फेंकी गई लाश
chhattisgarh news
झोलाछाप डॉक्टर ने फिर ली मासूम की जान! 12 साल की बच्ची की मौत से गांव में दहशत
mp news
SC में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई टली, दिग्विजय-उमंग की मुलाकात से हलचल तेज
mp coldrif cough
जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक गिरफ्तार, 20 बच्चों की मौत मामले में एक्शन
MP Crime News
पहले प्यार, फिर धोखा, फिर दरिंदगी…! दमोह में लव जिहाद की दहला देने वाली वारदात