/भाइयों से बदला लेने के लिए पिता ने दी अपने ही कलेजे के टुकड़े की बलि, गुना पुलिस के सामने रोते हुए कबूला जुर्म

आरोपी ने किया बड़ा खुलासा

आरोपी मनोज साहू ने पुलिस अभिरक्षा में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उसका अपने सगे भाइयों और माता-पिता से मकान के हिस्से तथा दुकान के किराये के पैसों को लेकर लंबे समय से गंभीर विवाद चल रहा था. इस पारिवारिक कलह के कारण उसकी पत्नी भी उसे छोडक़र मायके चली गई थी, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान और आक्रोशित था. अपने भाइयों और माता-पिता से बदला लेने और उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने की नीयत से उसने अपने ही कलेजे के टुकड़े की बलि चढ़ा दी. उसने सोचा था कि मासूम की मौत का आरोप वह अपने परिवार पर मढ़ देगा, जिससे पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी. जांच में पर्याप्त और अकाट्य साक्ष्य प्राप्त होने के बाद कुंभराज थाना पुलिस ने आरोपी पिता मनोज , कुंभराज के विरुद्ध अपराध क्रमांक 103/26 के तहत बीएनएस की धारा 103(1) यानी हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.