/भाइयों से बदला लेने के लिए पिता ने दी अपने ही कलेजे के टुकड़े की बलि, गुना पुलिस के सामने रोते हुए कबूला जुर्म

राज्य चुनें
Guna Crime News: गुना जिले से दिल को दहला देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने पारिवारिक दुश्मनी और रंजिश के चलते अपने ही ढाई वर्षीय मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी. दिल को झकझोर देने वाली यह वारदात कुंभराज थाना क्षेत्र की है. आरोपी पिता ने अपने सगे भाइयों और वृद्ध माता-पिता को हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने के लिए इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया था. लेकिन गुना पुलिस की सतर्कता, वैज्ञानिक जांच और सूझबूझ के चलते आरोपी पिता की यह साजिश नाकाम हो गई और पुलिस ने निष्पक्ष विवेचना करते हुए हत्यारे पिता को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.
घटनाक्रम के मुताबिक, बीते 25 जून 26 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंभराज में एक ढाई वर्षीय मासूम बालक को मृत अवस्था में लाया गया था. अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर कुंभराज थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. प्रथम दृष्टया बालक की मृत्यु अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने बिना किसी देरी के मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया. इसके बाद जब मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तो पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए. डॉक्टरों ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि बालक की स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उसकी गला दबाकर निर्मम हत्या की गई है. रिपोर्ट मिलते ही कुंभराज पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हर संदेहास्पद पहलू पर बारीकी से काम करना शुरू कर दिया.
मासूम बेटे का गला घोंटा था
मामले की तह तक जाने के लिए कुंभराज थाना पुलिस ने मृतक बालक के माता-पिता, भाइयों और अन्य करीबी रिश्तेदारों को थाने बुलाकर अलग-अलग कमरों में बिठाकर पृथक-पृथक पूछताछ की. इस दौरान पुलिस ने पाया कि बाकी परिजनों के बयानों में समानता थी, लेकिन मृतक बालक का पिता मनोज साहू बार-बार अपने कथनों को बदल रहा था और उसके बयानों में लगातार विरोधाभास नजर आ रहा था. पुलिस का संदेह गहराते ही जब आरोपी पिता से वैज्ञानिक पद्धतियों और पुख्ता तथ्यात्मक साक्ष्यों के आधार पर गहन पूछताछ की गई, तो वह ज्यादा देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं सका. आरोपी मनोज साहू मनोवैज्ञानिक दबाव के आगे पूरी तरह टूट गया और उसने रोते हुए स्वीकार किया कि उसने ही अपने इकलौते मासूम बेटे का गला घोंटा था.
आरोपी ने किया बड़ा खुलासा
आरोपी मनोज साहू ने पुलिस अभिरक्षा में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उसका अपने सगे भाइयों और माता-पिता से मकान के हिस्से तथा दुकान के किराये के पैसों को लेकर लंबे समय से गंभीर विवाद चल रहा था. इस पारिवारिक कलह के कारण उसकी पत्नी भी उसे छोडक़र मायके चली गई थी, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान और आक्रोशित था. अपने भाइयों और माता-पिता से बदला लेने और उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने की नीयत से उसने अपने ही कलेजे के टुकड़े की बलि चढ़ा दी. उसने सोचा था कि मासूम की मौत का आरोप वह अपने परिवार पर मढ़ देगा, जिससे पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी. जांच में पर्याप्त और अकाट्य साक्ष्य प्राप्त होने के बाद कुंभराज थाना पुलिस ने आरोपी पिता मनोज , कुंभराज के विरुद्ध अपराध क्रमांक 103/26 के तहत बीएनएस की धारा 103(1) यानी हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!