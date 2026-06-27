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भाइयों से बदला लेने के लिए पिता ने दी अपने ही कलेजे के टुकड़े की बलि, गुना पुलिस के सामने रोते हुए कबूला जुर्म

Guna Murder Case: गुना में एक पिता ने मकान के हिस्से और किराये के विवाद में अपने ही ढाई साल के मासूम बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोपी ने अपने भाइयों और माता-पिता को झूठे केस में फंसाने के लिए यह साजिश रची थी, जिसे पुलिस ने वैज्ञानिक जांच से नाकाम कर दिया.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 27, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:55 PM IST
भाइयों से बदला लेने के लिए पिता ने दी अपने ही कलेजे के टुकड़े की बलि, गुना पुलिस के सामने रोते हुए कबूला जुर्म
Image Credit: Guna Crime NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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