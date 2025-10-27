MP में क्रूरता की सारी हदें पार! 10-15 दबंगों ने पिता को थार से कुचला, बचाने आईं बेटियों के फाड़े कपड़े

Guna News: गुना में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर बर्बरतापूर्ण हमला किया. करीब 10-15 आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीटने के बाद रामस्वरूप को थार वाहन से कुचल दिया.
Guna Crime News: रविवार को मध्य प्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ थाना इलाके के गणेशपुर गांव में ज़मीन के झगड़े को लेकर दो पक्षों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने क्रूरता और हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. आरोप है कि बदमाशों ने अपने खेत जा रहे एक परिवार को रोककर पहले उन पर लाठी-डंडों, फर्सा और लुहांगी से हमला किया और फिर परिवार के एक सदस्य को थार गाड़ी से कुचल दिया. उन्हें बचाने आईं परिवार की महिलाओं और युवतियों को न सिर्फ पीटा गया बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए.
जमीनी विवाद को लेकर हमला
घटना के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायलों को फटे कपड़ों में देखकर वहां मौजूद सभी लोग शर्मिंदा और गुस्से में थे. जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घायल रामस्वरूप नागर, उनकी पत्नी विनोद बाई नागर, राजेंद्र नागर, तनीषा नागर और कृष्णा नागर खेत जा रहे थे. रास्ते में आरोपी महेंद्र, जितेंद्र, कन्हैयालाल, लोकेश और नवीन समेत करीब 10-15 लोगों ने उन्हें घेर लिया. जमीनी विवाद को लेकर इन सभी आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया.
भागने का नहीं मिला मौका
परिवार वालों के मुताबिक, हमला इतना ज़ोरदार था कि परिवार वालों को भागने का कोई मौका नहीं मिला. रामस्वरूप को लाठी-डंडों से पीटने के बाद जब वह ज़मीन पर गिर गया तो आरोपियों ने थार गाड़ी उस पर चढ़ा दी, जिससे उसके दोनों हाथ-पैर टूट गए. जब घर की औरतें और दो नाबालिग लड़कियां बीच-बचाव करने आईं तो उन पर भी बेरहमी से हमला किया गया. गुस्से और बदले में बदमाशों ने लड़कियों के कपड़े भी फाड़ दिए जिससे वे शर्मनाक हालत में पड़ गईं. देर रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान रामस्वरूप नागर की मौत हो गई.
आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग
पुलिस के अनुसार फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का उपचार जारी है. घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश है. परिजनों ने पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, गिरफ्तारी और मामले में कठोर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग की है.