Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2976702
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP Crime News

MP में क्रूरता की सारी हदें पार! 10-15 दबंगों ने पिता को थार से कुचला, बचाने आईं बेटियों के फाड़े कपड़े

Guna News: गुना में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर बर्बरतापूर्ण हमला किया. करीब 10-15 आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीटने के बाद रामस्वरूप को थार वाहन से कुचल दिया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 27, 2025, 07:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में क्रूरता की सारी हदें पार! 10-15 दबंगों ने पिता को थार से कुचला, बचाने आईं बेटियों के फाड़े कपड़े

Guna Crime News: रविवार को मध्य प्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ थाना इलाके के गणेशपुर गांव में ज़मीन के झगड़े को लेकर दो पक्षों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने क्रूरता और हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. आरोप है कि बदमाशों ने अपने खेत जा रहे एक परिवार को रोककर पहले उन पर  लाठी-डंडों, फर्सा और लुहांगी से हमला किया और फिर परिवार के एक सदस्य को थार गाड़ी से कुचल दिया. उन्हें बचाने आईं परिवार की महिलाओं और युवतियों को न सिर्फ पीटा गया बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए.

जमीनी विवाद को लेकर हमला
घटना के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायलों को फटे कपड़ों में देखकर वहां मौजूद सभी लोग शर्मिंदा और गुस्से में थे. जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घायल रामस्वरूप नागर, उनकी पत्नी विनोद बाई नागर, राजेंद्र नागर, तनीषा नागर और कृष्णा नागर खेत जा रहे थे. रास्ते में आरोपी महेंद्र, जितेंद्र, कन्हैयालाल, लोकेश और नवीन समेत करीब 10-15 लोगों ने उन्हें घेर लिया. जमीनी विवाद को लेकर इन सभी आरोपियों ने अचानक हमला कर दिया.

भागने का नहीं मिला मौका
परिवार वालों के मुताबिक, हमला इतना ज़ोरदार था कि परिवार वालों को भागने का कोई मौका नहीं मिला. रामस्वरूप को लाठी-डंडों से पीटने के बाद जब वह ज़मीन पर गिर गया तो आरोपियों ने थार गाड़ी उस पर चढ़ा दी, जिससे उसके दोनों हाथ-पैर टूट गए. जब ​​घर की औरतें और दो नाबालिग लड़कियां बीच-बचाव करने आईं तो उन पर भी बेरहमी से हमला किया गया. गुस्से और बदले में बदमाशों ने लड़कियों के कपड़े भी फाड़ दिए जिससे वे शर्मनाक हालत में पड़ गईं. देर रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान रामस्वरूप नागर की मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग
पुलिस के अनुसार फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती घायलों का उपचार जारी है. घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों में भारी आक्रोश है. परिजनों ने पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, गिरफ्तारी और मामले में कठोर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग की है.

TAGS

guna newsmp news

Trending news

guna news
MP में क्रूरता की सारी हदें पार! 10-15 दबंगों ने पिता को थार से कुचला, फाड़े कपड़े
Coldrif cough syrup case
जहरीला कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, श्रीसन फार्मा का MR गिरफ्तार, जांच जारी
bastar news
फिर सनातन की तरफ वापसी! 25 साल बाद पूरे परिवार ने अपना मूल धर्म, हुआ भव्य स्वागत
seoni crime news
एकतरफा प्यार बना काल! प्रेमी ने प्रेमिका के पति को उतारा मौत के घाट; अब गांव में...
Chhindwara News
सिरप कांड के बाद छिंदवाड़ा में डायरिया का आतंक! राजोला में एक महिला की मौत
surajpur news
अंबिकापुर के गार्बेज कैफे ने देश में बनाई पहचान, पीएम ने भी की तारीफ
Bilaspur News
खाना के बहाने धर्मांतरण? मस्तूरी में ग्रामीणों ने लगाया ईसाई धर्म अपनाने का आरोप
seopur news
जनता के बीच में फंसे अधिकारी! निजी क्लिनिक सीलिंग पर ग्रामीणों ने काटा बवाल
chhattisgarh naxalites surrender
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत! 21 नक्सलियों ने फिर डाले हथियार
indore news
सावधान! इंदौर में लोन ऐप फ्रॉड तेजी से बढ़ा; ब्लैकमेल के 50 से अधिक मामले दर्ज