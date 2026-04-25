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ऐसी औलाद से भगवान बचाए! मामूली विवाद में पिता को उतारा मौत के घाट, गुना में फिर रिश्ते शर्मसार

MP Crime News: मध्य प्रदेश के गुना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मामूली विवाद के चलते सागोरिया गांव में एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 25, 2026, 02:54 PM IST
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Guna Crime News
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Guna Crime News: गुना म्याना थाना क्षेत्र के ग्राम सागोरिया में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक बेटे ने मोटरसाइकिल और पेट्रोल के मामूली विवाद पर अपने ही पिता के सिर में गैंती मारकर उनकी जान ले ली. मिली जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार की शाम करीब 6 बजे सगोरिया में रहने वाले 45 वर्षीय रमेश जाटव इसी थाना क्षेत्र के ऊमरी अपनी बहन के यहां मंडप पहराने के लिए मोटरसाइकिल से जाने वाले थे.

बता दें कि रमेश ने अपने बेटे विकास से मोटरसाइकिल की चाबी मांगी, तो विकास ने साफ इनकार कर दिया. विकास का कहना था कि उसने अपने पैसों से गाड़ी की टंकी फुल करवाई है, इसलिए वह पिता को गाड़ी नहीं ले जाने देगा. पिता-पुत्र के बीच विवाद इतना बढ़ा कि आवेश में आकर विकास घर के अंदर गया और चाबी लाने के बहाने गैंती उठा लाया. उसने अपने पिता रमेश के सिर पर जोरदार प्रहार किया. हमला इतना घातक था कि गैंती करीब 4 इंच तक सिर में धंस गई, जिससे रमेश लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े.

मामले की जांच हो रही है
गंभीर हालत में रमेश को उनके बड़े पुत्र विवेक द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. यहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन चोट गहरी होने के कारण शनिवार, 25 अप्रैल की रात करीब 3 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया. विवेक ने बताया कि इससे पहले वह रमेश को जिला अस्पताल ले जाने के लिए पुलिस से मदद मांगने भी गया था, लेकिन तब तक खून बहने की वजह से रमेश की हालत और बिगड़ चुकी थी. घटना की सूचना मिलते ही म्याना थाना पुलिस सक्रिय हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे विकास को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

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आरोपी को किया गिरफ्तार
मृतक के बेटे देवेंद्र जाटव ने बताया कि कुछ नहीं था, हम जा रहे थे. वह मेरा भाई है, उसने गाड़ी फुल करवाई थी. पापा ने गाड़ी और चाबी मांगी, लेकिन वह देने को तैयार नहीं था. इसी बात को लेकर विवाद हो गया. फिर वह गैंती लेकर आया और हमला कर दिया. हमने अस्पताल ले जाने की कोशिश की और 112 पर भी कॉल किया. गाड़ी और चाबी को लेकर ही पूरा विवाद हुआ था. उन्होंने बताया कि परिवार में पहले से कोई बड़ा विवाद नहीं था, सिर्फ गाड़ी को लेकर ही यह घटना हुई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजे की है.

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