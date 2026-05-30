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एमपी की धनिया बनेगी ग्लोबल ब्रांड! किसानों की बढ़ेगी कमाई, विदेशों तक बनाई पहचान

Guna Coriander News: गुना को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में धनिया जिले की पहचान मिली है. देश के कुल धनिया उत्पादन में गुना की हिस्सेदारी 20 से 25 प्रतिशत है. बेहतर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और निर्यात सुविधाओं से किसानों की आय बढ़ने और रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: May 30, 2026, 10:12 PM IST
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Guna ODOP News
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Guna ODOP News: क्या आपने कभी सोचा है कि रसोई में इस्तेमाल होने वाला साधारण सा धनिया किसी जिले की किस्मत बदल सकता है? मध्य प्रदेश का गुना जिला इन दिनों इसी वजह से चर्चा में है. राज्य सरकार की 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) योजना के तहत गुना को धनिया जिले के रूप में पहचान मिली है. खास बात यह है कि गुना अकेले हर साल करीब 32 हजार मीट्रिक टन धनिया पैदा करता है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 20 से 25 प्रतिशत माना जाता है. यही वजह है कि अब गुना का धनिया देश के साथ-साथ विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है.

गुना की मिट्टी और मौसम धनिया की खेती के लिए बेहद अनुकूल माने जाते हैं. जिले के बमोरी, चांचौड़ा, मधुसूदनगढ़ और कुंभराज जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है. यहां का छोटा धनिया अपनी खास खुशबू के लिए जाना जाता है, जिसकी महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे बड़े बाजारों में काफी मांग रहती है. वहीं मोटे धनिये का उपयोग धनिया दाल और मुखवास बनाने में किया जाता है. किसानों का कहना है कि धनिया ऐसी फसल है जो कम समय में तैयार हो जाती है और बेहतर बाजार मिलने पर अच्छा मुनाफा भी देती है.

व्यापार को बढ़ाने का प्रयास
एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत गुना में धनिया की ब्रांडिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है. जिले में करीब 100 इकाइयां धनिया प्रोसेसिंग और धनिया पाउडर निर्माण का काम कर रही हैं. इनमें लगभग 12 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और करीब 1500 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है. सरकार और संबंधित विभाग किसानों तथा उद्यमियों को बड़े बाजारों और निर्यात के अवसरों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे जिले की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिल रही है.

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गुना बनेगा व्यापार का केंद्र
भारत को प्राचीन समय से मसालों की भूमि कहा जाता रहा है और धनिया देश के प्रमुख निर्यातित मसालों में शामिल है. ऐसे में गुना का धनिया अब जिले की नई पहचान बनता जा रहा है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और निर्यात को इसी तरह बढ़ावा मिलता रहा तो आने वाले वर्षों में गुना देश का सबसे बड़ा धनिया व्यापार केंद्र बन सकता है. इससे न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और कारोबार के नए अवसर भी तैयार होंगे. गुना की यह सफलता अब पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बनती नजर आ रही है.

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