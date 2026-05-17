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'तेरे बाप ने नहीं दिया दहेज', नायब तहसीलदार पत्नी को बेरहमी से पीटा...दांत तोड़े, लैपटॉप-गहने लूटकर फरार हुआ हैवान पति

Naib Tehsildar Arti Gautam Case: गुना में पदस्थ नायब तहसीलदार आरती गौतम ने अपने पति पर घरेलू हिंसा, मारपीट और प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है. आरोप है कि पति ने उनके साथ मारपीट कर मोबाइल तोड़ दिया और सरकारी लैपटॉप समेत सोने-चांदी के जेवरात छीन फरार हो गए.

 

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Pooja|Last Updated: May 17, 2026, 01:31 PM IST
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Naib Tehsildar Arti Gautam Case: प्रशासनिक पद पर बैठी एक महिला अधिकारी भी घरेलू हिंसा और प्रताड़ना से अछूती नहीं है. गुना में पदस्थ नायब तहसीलदार आरती गौतम ने अपने पति विजेंद्र उचाड़िया के खिलाफ कैंट थाने में प्रताड़ना और मारपीट का गंभीर मामला दर्ज कराया है. आरोप है कि पति ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की, उनका मोबाइल तोड़ दिया और सरकारी काम में इस्तेमाल होने वाला लैपटॉप और सोने-चांदी के जेवरात छीन लिए. पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है.

शादी की पहली रात से शुरू हुआ था विवाद
पीड़िता आरती गौतम ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उनकी शादी 21 जनवरी 2020 को सुसानी (मुरैना) निवासी विजेंद्र उचाड़िया के साथ हुई थी. शादी के अगले ही दिन जब वे ससुराल पहुंचीं, तो देवर से सामान्य हंसी-मजाक करने की बात पर पति ने उन्हें गंदी-गंदी गालियां दीं. हद तो तब हो गई जब शादी की पहली रात को ही आरोपी पति ने सारे गिफ्ट फेंक दिए और ताना मारते हुए कहा कि ''तुझे तो कोई नौकरी वाला पति चाहिए था.''

सैलरी छीन लेता था पति, मायके जाने पर भी थी पाबंदी
नायब तहसीलदार के मुताबिक, जब उनकी पोस्टिंग भिंड में हुई, तब भी पति की प्रताड़ना कम नहीं हुई. आरोपी लगातार उनकी पूरी सैलरी और शादी में मिले पैसे छीन लेता था. उन्हें होली या किसी अन्य त्योहार पर मायके तक नहीं जाने दिया जाता था. आरोपी लगातार यह कहकर प्रताड़ित करता था कि ''तेरे बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया, वहां से और पैसे लेकर आ.''  इंदौर के एक हॉस्टल का लोन चुकाने के लिए भी आरोपी लगातार रुपयों की मांग कर रहा था.

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गुना आते ही बढ़ गया अत्याचार
पीड़िता ने बताया कि जब उनका ट्रांसफर गुना हुआ, तो पति यहां भी उनके साथ रहने आ गया. 12 मई को आरोपी ने पैसों और ज्वेलरी की मांग को लेकर उनके साथ बुरी तरह मारपीट की. आरोपी ने नायब तहसीलदार के हाथ मरोड़कर उन्हें जमीन पर धक्का दे दिया, जिससे उनके मुंह, हाथ और दांतों में गंभीर चोटें आई हैं. विरोध करने पर आरोपी ने उनका मोबाइल तोड़ दिया और लैपटॉप व जेवरात छीन लिए. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने आज तक अपने घर और बच्चों के भविष्य की खातिर यह सब चुपचाप सहा, लेकिन जब प्रताड़ना बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उन्हें कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
कैंट थाने की उपनिरीक्षक ज्योति राजपूत ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी विजेंद्र उचाड़िया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 और 324 (4) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है. कैंट थाने क्षेत्र की घटना है. आरती गौतम नायब तहसीलदार गुना जिले में पदस्थ हैं. उनके पति भी उनके साथ रहते हैं. इनका विवाह जनवरी 2020 में हुआ. तभी से आपस में विवाद की स्थिति बार-बार होती रही है. यह एफआईआर में इन्होंने दर्ज किया है. 12 तारीख को पैसों के लेनदेन को लेकर ज्यादा विवाद हो गया. पति द्वारा मानसिक एवं शारीरिक प्रताडना देने की बात आरती ने बताई है. जिस पर आरोपी पति पर प्रकरण दर्ज किया गया है.

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