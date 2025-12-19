490 करोड़ से MP के इस शहर में बनेंगी सड़कें, केंद्रीय मंत्री ने दिए निर्देश, सुधरेगा ट्रैफिक

Guna News: गुना शहर में ट्रैफिक का दवाब कम करने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अब सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से किया जाएगा. शहर में 490 करोड़ की लगात से सड़कों का नया जाल बिछाया जाएगा, जिसके लिए जमीन अधिगृहण की प्रक्रिया शुरू होगी. यह सौगात केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से मिली है. गुना में 22 किलोमीटर में रिंग रोड बनाने का काम किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक और आसान होगा. खास बात यह है कि यह सड़कें इंदौर, शिवपुरी और अशोकनगर की तरफ से निकलने वाली हाईवे को भी टच करेगी, जिससे बाहर के बाहर ही यात्रियों को आने जाने की सुविधा मिलेगी.

गुना में तेजी से होगा काम

बताया जा रहा है कि गुना शहर में लंबे समय से रिंग रोड बाहर से बनाए जाने की मांग चल रही थी. यह करीब 7 से 8 साल पुरानी मांग है, जिस पर अब मुहर लगती नजर आ रही है. स्थानीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना जिले के कलेक्टर किशोर कन्याल को इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं. क्योंकि गुना शहर में सीधे हाईवे से जुड़ने के लिए शहर से निकला पड़ता है, जिससे शहर में ट्रैफिक का दवाब बढ़ जाता है, ऐसे में रिंग रोड बनने से ट्रैफिक का दवाब काम होगा, इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नितिन गडकरी के बीच भी चर्चा हो चुकी है. ऐसे में अब रिंग रोड बनाने का काम किया जाएगा. जिससे गुना शहर का ट्रैफिक दवाब भी कम होगा.

जमीन अधिगृहण की प्रक्रिया

गुना शहर में करीब 22 किलोमीटर क्षेत्र में रिंग रोड बनाया जाना है, जिसके लिए जमीन अधिगृहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. ऐसे में प्रशासन की तरफ से इसके लिए बाकायदा प्लान तैयार किया जा रहा है, जिस पर काम शुरू होगा और उसी के आधार पर जमीन अधिगृहण की प्रक्रिया शुरू होगी. रिंग रोड के तहत दो रेलवे ओवरब्रिज भी शहर में बनेंगे. जबकि पुल-पुलिया का निर्माण कार्य भी होगा और तीन फ्लायओवर भी यहां बनेंगे. रेलवे ओवरब्रिज बनाने के काम का पूजन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही किया था, ऐसे में अब रिंग रोड के काम में भी तेजी आने की उम्मीद की जा रही है.

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद इस दिशा में तेजी से सक्रिए हैं. ऐसे में यह गुना शहर के लिए अच्छी सौगात मानी जा रही है. क्योंकि इससे शहर का ट्रैफिक दवाब कम होगा, जिससे लोगों के समय में बचत होगी.

